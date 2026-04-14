¿Cómo se definen las clasificadas al Mundial 2027 por Liga de Naciones de Conmebol?

Inicia una nueva fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, en donde cada selección femenina busca clasificarse al Mundial del próximo año en Brasil.

En este nuevo sistema, participan nueve selecciones —todas excepto Brasil, ya clasificado por ser país anfitrión del torneo— en un formato de todos contra todos a una sola vuelta. Cada equipo disputa ocho partidos, y la tabla final, sin fases adicionales ni instancias de eliminación directa, es la que determina el destino de cada selección.

La distribución de los cupos es clara pero exigente. Los dos primeros lugares de la tabla clasifican de manera directa al Mundial, asegurando su presencia en el torneo sin escalas intermedias. Por su parte, las selecciones que finalicen en la tercera y cuarta posición no quedan eliminadas, pero deberán afrontar un repechaje intercontinental, una instancia compleja en la que se disputan los últimos cupos frente a equipos de otras confederaciones.

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Este modelo reduce el margen de error al mínimo. A diferencia de formatos anteriores, donde existían fases finales o posibilidades de recuperación, la Liga de Naciones premia exclusivamente la regularidad. Cada partido tiene un peso determinante y una derrota puede comprometer seriamente las aspiraciones de clasificación.

En total, Sudamérica contará con dos cupos directos, dos plazas al repechaje y la presencia asegurada de Brasil como anfitrión, lo que eleva a cinco la representación potencial de la región en el torneo. Sin embargo, ese número dependerá del rendimiento en los cruces internacionales, lo que añade un grado extra de incertidumbre al proceso.

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Así, la CONMEBOL apuesta por un sistema más corto, directo y competitivo, en el que solo las selecciones más consistentes lograrán el objetivo.