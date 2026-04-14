Millonarios, con un factor a favor para enfrentar a Boston River en Bogotá

Millonarios deja de lado, por unos días, el plano de la Liga BetPlay. El empate vs. Santa Fe dejó a los azules fuera de los 8 clasificados, con la necesidad de ganar los 3 partidos que le restan para meterse en la fase de play offs. Ahora, el camino lo conduce al plano internacional, con la Copa Sudamericana.

Atrás quedó el mal resultado vs. O’Higgins, dejando una pálida presentación en Chile. Ahora, el objetivo será conseguir los primeros tres puntos vs. Boston River, encaminándose por en lugar en la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

No es la primera vez que Millonarios enfrente a un equipo uruguayo por competiciones CONMEBOL. Boston River será el cuarto club con el que se cruce, tanto en Libertadores como Sudamericana.

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Anteriormente, Millonarios ha enfrentado a Peñarol, Nacional y Montevideo Wanderers, contando los cruces en CONMEBOL Libertadores y Sudamericana. Y es que el historial en partidos disputados en Bogotá favorece ampliamente a los embajadores.

El historial de Millonarios vs. equipos uruguayos en El Campín

Millonarios se ha enfrentado a equipos uruguayos, como local, en 6 oportunidades, contando Libertadores y Sudamericana. El primero de esos choques se dio en la Copa Libertadores de 1988, ganándole a Montevideo Wanderers 3 a 0.

En esa misma edición se cruzó con Nacional, al que goleó 6 a 1 y posteriormente, el cuadro charrúa terminó siendo el campeón de la Copa Libertadores. Pasaron 11 años y en la edición de 1997, perdió en casa 1 a 2 vs. Peñarol y en esa misma fase de grupos, venció 2 a 0 a Nacional.

Al carbonero se lo cruzó en los octavos de final, ganando 2 a 0 en Bogotá y perdiendo la clasificación a cuartos desde la tanda de penaltis, en Montevideo.

Pasaron 26 años y Millonarios se enfrentó a Peñarol, ganándole 3 a 1en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Posible formación de Millonarios vs. Boston River

Millonarios no contará con Jorge Arias, quien salió expulsado en el partido vs. O’Higgins, además, es duda la presencia de Andrés Llinás, quien salió lesionado del clásico vs. Santa Fe.

En ese orden de ideas, Millonarios formaría así: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Álex Moreno Paz, Edgar Elizalde, Sebastián Valencia; Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña; Leonardo Castro, Falcao García y Rodrigo Contreras.