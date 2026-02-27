¿Cómo ver en Colombia el debut de James Rodríguez en la MLS este sábado?

La Major League Soccer se ha convertido en una de las ligas más seguidas por los aficionados al fútbol en Colombia, en gran parte por la presencia de estrellas internacionales, en donde claramente hay cafeteros, y un calendario extendido de partidos durante todo el año.

Finalmente se hizo oficial la confirmación del fichaje de James Rodríguez al fútbol estadounidense para jugar con la camiseta de Minnesota United. El capitán de la Selección Colombia jugará por primera vez en la MLS, una noticia bastante alentadora para los hinchas colombianos y el cuerpo técnico de la 'tricolor', y así podrá ver su esperado debut en esta competencia.

James Rodríguez debutaría con Minnesota en la MLS

Minnesota ya tuvo un nuevo arranque en la MLS y debutó con empate ante Austin FC, Q2 Stadium, por un marcador de 2-2, encuentro en el James Rodríguez no tuvo la oportunidad de sumar minutos debido a la corta pretemporada que jugó.

Sin embargo, el capitán de la Selección Colombia ya se sumó a sus demás compañeros y comenzó a entrenar a la par, lo que lo dejaría como uno de los candidatos a formar parte de la convocatoria del entrenador para el compromiso ante Cincinnati el sábado 28 de febrero.

La forma principal y más completa de ver todos los partidos de la MLS en Colombia es a través de MLS Season Pass, un servicio de streaming oficial disponible en la aplicación Apple TV. Esta plataforma ofrece transmisión en vivo de cada partido de la temporada regular, playoffs y competiciones asociadas como la Leagues Cup, además de contenido exclusivo, repeticiones y análisis en diferentes idiomas, incluido el español.

De esta manera los más de 50 millones de colombianos y fanáticos de James Rodríguez, podrán seguirlo de cerca en cada uno de los pasos que dé, minutos que sume y goles que anote rumbo a la Copa Mundial.

¿Cuándo jugaría James con la Selección Colombia?

Antes del Mundial, James tendría la oportunidad de sumar minutos con la Selección Colombia, ya que jugará dos amistosos importantes en Estados Unidos como parte de su preparación final bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo: