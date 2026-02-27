Conmebol abrió investigación a Medellín tras debut en Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín tuvo un buen debut en la Copa Conmebol Libertadores al superar la segunda fase previa, después de derrotar con un marcador global de 2-1 a Liverpool Fc de Uruguay.

Ahora, el conjunto antioqueño se medirá con el Club Atlético Juventud de Las Piedras, también de Uruguay, en la tercera ronda previa con el objetivo de lograr un resultado positivo para llegar a la fase de grupos.

Lea también Conmebol confirmó fechas y horarios de Medellín y Tolima en Fase III de Copa Libertadores

Conmebol abrió investigación a Medellín

En medio de la alegría por la clasificación, la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol le abrió un expediente a Deportivo Independiente Medellín.

Al cuadro 'poderoso' se le investiga por supuestamente violar el artículo 23 literal P del reglamento de seguridad de la Conmebol Libertadores.

El documento que se refiere a los objetos prohibidos señala que no se permite el ingreso a los estadios sede de competiciones de la CONMEBOL de banderas de porte manual que superen la medida de 2.0 m de largo por 1.50 m de ancho, además, en ningún caso las banderas podrán ser unidas entre sí.

Por otro lado, a Medellín se le investiga por el artículo 11.2 literal q del Código Disciplinario de la Conmebol.

Lea también Confirmado el rival de Independiente Medellín en tercera fase previa de Copa Libertadores

El apartado que se refiere a las decisiones arbitrales asegura que "únicamente las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas por el árbitro podrán ser revisadas por los Órganos Judiciales exclusivamente en cuanto a la incorrecta identificación de la persona sancionada, en cuyo caso se expedientará al verdadero infractor".

La apertura de los expedientes a Deportivo Independiente Medellín podrían generar sanciones económicas y no se comprometería la participación en los certámenes internacionales.