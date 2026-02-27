Yerson Mosquera defendió a Jhon Arias: "Lo veíamos como un plus en el equipo"

Uno de los futbolistas que lleva bastante tiempo en Inglaterra y jugando en Europa es nada más ni nada menos que Yerson Mosquera. El zaguero central está pidiendo Selección Colombia por sus participaciones con el Wolverhampton Wanderers que ha enamorado a los aficionados de la institución y que tienen a Néstor Lorenzo en expectativa para convocarlo al Mundial.

Vea también: Grandes del FPC hacen fuerte exigencia a Dimayor: perjudicaría a otros equipos

En los últimos partidos, y, pese a jugarse el descenso, Yerson Mosquera ha sido una pieza fundamental en la seguridad defensiva chocando con contrarios y cerrando espacios en la marca. Un líder y un referente del club. Por su parte, Wolverhampton depositó la confianza en Jhon Arias que tuvo grandes pasos por Brasil en Fluminense.

Jhon Arias cumplió el sueño de jugar en Europa y en la Premier League, pero su paso no fue para nada bueno y se despidió con dos goles y poco protagonismo en el equipo de Rob Edwards. No convenció y terminó dejando Inglaterra para firmar con Palmeiras. Demostró que su lugar en el mundo es Brasil.

Por esta razón, Yerson Mosquera estuvo presente en entrevista con A un Toque del Canal RCN en donde reveló los detalles de esa experiencia con Jhon Arias y por qué no funcionó.

YERSON MOSQUERA: “TODOS CONFIÁBAMOS EN ARIAS EN EL EQUIPO”

A Jhon Arias no le terminó de ir de la mejor forma en su experiencia en la Premier League. Sin embargo, Yerson Mosquera y los otros jugadores colombianos siempre estuvieron al tanto para que sacara su mejor potencial, ese que se le vio en Fluminense y que se ve en la Selección Colombia.

Le puede interesar: Se define el futuro de William Tesillo para la Copa Sudamericana

Sobre la experiencia de Jhon Arias, Yerson Mosquera explicó que tenía todo el apoyo y la confianza del grupo, de hecho, aseguró que no le fue mal como todos lo pintan, “sí se llegó a acoplar bien porque nos dio muchas cosas positivas, nos ayudó muchísimo para todos aquí era un jugador fundamental, todos confiábamos en él y lo veíamos como ese plus de más en el equipo porque te lo daba. Para mí es un gran jugador, y espero que, confiando en Dios pueda tener otra oportunidad por acá en estos lados”.

Sin embargo, entiende a la perfección que la felicidad dele extremo colombiano puede ser más en Brasil, especialmente después de un cambio tan grande, “tal vez la decisión de regresar a Brasil sea lo mejor para él y al final es lo que tienes que ver en el fútbol. Ver qué es lo que te hace sentir mejor, qué es lo que te lleva a obtener esa confianza y esa tranquilidad para tener la oportunidad o estar más cerca de estar en un listado de Selección Colombia”.

En las negociaciones no hubo acercamientos entre Jhon Arias y Yerson Mosquera, pues, el defensor central aseveró que estos cambios, por más de que haya compatriotas en las instituciones pasa más por temas personales, “es una decisión que depende más de lo que él hable con su familia, y con los que convive día a día porque van a ser los afectados en este cambio. Lo único que le deseo a él son éxitos, eso le comuniqué, le dije que lo más importante es que estuviera feliz, que volviera a ese nivel que todos sabemos que él tiene y que lo demostró en lo poco que estuvo. Nos va a ayudar mucho en la Selección Colombia”.

Finalmente, sentenció que todos los colombianos de la Premier estuvieron ahí para Jhon Arias, “fue algo fundamental. Yo llevo más años aquí, conozco la ciudad, y traté de explicarle las cosas que él y su familia podían hacer, las ciudades cercanas, Lerma y Daniel también lo hicieron en su momento. Son personas que siempre estuvieron para Jhon y para mí. Somos del mismo país y los más beneficiados seremos nosotros”.

Lea también: Johan Mojica se despediría de Europa: gigante de Brasil inició negociaciones

En Palmeiras ya encontró su sitio en el mundo, pues, ya ha jugado dos partidos, uno del Brasileirao en el que entró en el segundo tiempo y fue uno de los futbolistas con mejor puntaje a lo largo del poco tramo que pudo jugar en cancha.