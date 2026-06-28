¿Cómo VER EN VIVO Alemania vs Paraguay por la Copa del Mundo 2026?

Con gran velocidad el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México avanza a paso fuerte. Ya en los dieciseisavos de final se van armando los cuadros ideales para pensar en llegar a la definición del título con una Selección Colombia que sigue en busca de ese anhelo.

Sin embargo, para ver a Colombia vs Ghana todavía hay que esperar hasta el viernes 3 de julio cuando se verán las caras en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Pero, antes de ese enfrentamiento hay todavía grandes partidos por definir los pasos a los octavos de final con el Canal RCN que llevará las transmisiones.

Este lunes 29 de junio las emociones continúan con el partido entre Alemania contra Paraguay que dará de qué hablar en otro intento de una selección de la Conmebol que tendrá que derrotar a una gigante como una tricampeona del mundo. Ecuador ya lo hizo y ahora será el turno de los paraguayos.

¿CÓMO LLEGAN ALEMANIA Y PARAGUAY PARA DIECISEISAVOS DE FINAL?

Por el Grupo E de la Copa del Mundo, Alemania no pudo lograr uno de los objetivos que era terminar con puntaje perfecto para llegar de mejor forma a afrontar las fases finales. No obstante, sí pudo terminar líder la primera instancia del certamen orbital.

El debut de Alemania fue ante Curazao en una aplastante victoria de 7-1 que ya marcaba el favoritismo de los teutones en esta pelea por el título con la necesidad de volver a ser protagonista en un Mundial. Luego dieron otro golpe en el grupo de manera agónica frente a Costa de Marfil con un 2-1.

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Aunque arrancaron superando a Ecuador en la última fecha con un gol de Leroy Sané con polémica por el pie de Aleksandar Pavlovic que alcanzó a impactar en el rostro de Pedro Vite. Los ecuatorianos igualaron con anotación de Nilson Angulo y de Gonzalo Plata.

Por su parte, Paraguay arrancó con mucha dificultad el torneo ante Estados Unidos en una derrota de 4-1 que puso en peligro el Mundial. Debían sumar de a tres en los siguientes partidos para ser segundos, o por lo menos ganar uno y sacar una igualdad en la tercera fecha del Grupo D para sellar el paso como mejor tercero.

Efectivamente, en la segunda fecha superaron a Turquía que parecía ser una de las grandes selecciones para competir en el grupo. El gol de Matías Galarza antes de los primeros diez minutos fue suficiente para la victoria y en la última jornada empataron con Australia sin goles y les alcanzó para clasificar como mejor tercero.

CANAL RCN TRANSMITE ALEMANIA VS PARAGUAY

Los aficionados podrán seguir este compromiso por la señal principal de Canal RCN y también a través del canal oficial de YouTube de Canal RCN. Además, DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto con todas las incidencias, videos, goles y reacciones.

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A partir de las 3:30 de la tarde arrancará el partido en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos. Alemania y Paraguay se verán las caras y todo se podrá ver por el Canal RCN. De igual forma, antes de ese encuentro entre teutones y paraguayos, el canal transmitirá Brasil vs Japón.