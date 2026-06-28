Definido el primer clasificado a octavos de final del Mundial 2026

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección clasificada a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto norteamericano derrotó 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles gracias a un gol agónico de Stephen Eustáquio en el tiempo de reposición.

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El equipo dirigido por Jesse Marsch necesitó 92 minutos para romper la resistencia africana. Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, Eustáquio ejecutó un potente tiro libre desde fuera del área que terminó en el fondo de la red y desató la celebración de los aficionados canadienses.

Con este resultado, Canadá sigue escribiendo la mejor actuación mundialista de su historia. Tras superar por primera vez la fase de grupos, ahora también logró avanzar a los octavos de final del certamen que organiza junto con Estados Unidos y México.

Resumen de Sudáfrica vs Canadá

El compromiso fue equilibrado durante buena parte del tiempo. Sudáfrica intentó controlar la posesión y dificultar la circulación del balón de su rival, mientras que Canadá apostó por el orden y las transiciones rápidas para generar peligro.

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Las mejores oportunidades fueron para el conjunto canadiense. El arquero Ronwen Williams evitó la caída de su arco en varias ocasiones y sostuvo con vida a los Bafana Bafana hasta los minutos finales del encuentro.

En la segunda parte también se produjo el esperado regreso de Alphonso Davies. El lateral volvió a las canchas tras más de un año de ausencia por lesión y le dio un nuevo impulso al ataque canadiense, participando en varias acciones ofensivas desde su ingreso.

Sudáfrica también tuvo opciones para abrir el marcador, incluida una acción que terminó con un remate al travesaño. Sin embargo, la falta de eficacia terminó pasándole factura en el primer partido de eliminación directa del Mundial.

La victoria le permite a Canadá instalarse entre las 16 mejores selecciones del campeonato y mantener vivo el sueño de seguir avanzando en condición de anfitrión.

Canadá espera por Países Bajos o Marruecos

Ahora, el conjunto norteamericano espera por su próximo rival. En los octavos de final se enfrentará al ganador de la serie entre Países Bajos y Marruecos, compromiso que se disputará este lunes 29 de junio en Monterrey.

Con la eliminación de Sudáfrica quedó inaugurada la fase de eliminación directa del Mundial 2026, que se extenderá hasta el 3 de julio para definir a las 16 selecciones que continuarán en la pelea por el título.