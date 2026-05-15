¿Cómo VER EN VIVO la Copa del Mundo ONLINE en directo?

Faltan exactamente 27 días para que ruede la pelota en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la expectativa ya empieza a crecer para los futbolistas, cuerpos técnicos y, sobre todo, hinchas de las selecciones participantes que estarán presentes en los distintos escenarios deportivos en donde se jugarán los partidos, pero también los que apoyarán desde sus respectivos países.

Millones de aficionados esperan con ansias seguir cada partido del Mundial que ocurre cada cuatro años. Sin embargo, no todos podrán estar presentes en los estadios, por lo que una de las mejores alternativas para vivir cada emoción del campeonato será a través del ecosistema de Canal RCN, que confirmó una cobertura especial tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

El Mundial se vivirá por RCN

Los fanáticos del fútbol podrán ver gran parte de la Copa del Mundo por la señal abierta de Canal RCN, disponible gratuitamente en la Televisión Digital Terrestre (TDT) y en operadores de cable de todo el país.

El canal tendrá transmisiones en vivo, programas previos y posteriores a los partidos, análisis, entrevistas y cobertura desde las sedes del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de la televisión tradicional, RCN también le apostará fuerte por el contenido digital, por lo que los usuarios podrán seguir los partidos mediante la APP Canal RCN y la APP RCN Radio, habilitadas para dispositivos móviles, tablets, computadores y algunos televisores inteligentes compatibles con la aplicación.

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RCN confirmó que contará con enviados especiales y un equipo periodístico completo para cubrir el torneo desde las ciudades sede. Presentadores, narradores y analistas acompañarán cada jornada con información en tiempo real y reportes desde los estadios.

Finalmente, la página web de Deportes RCN también estará realizando un cubrimiento completo al certamen mundialista.

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¿Cuándo es el inicio y final del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026 y finalizará el 19 de julio de 2026 con la gran final. Será la edición más extensa de la historia del torneo, ya que contará por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos.