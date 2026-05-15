James se roba todas miradas antes del Mundial: con polémico video se anunció su docuserie

Netflix lanzó oficialmente el tráiler de la serie documental de James Rodríguez, producción que repasará la vida y carrera del capitán de la Selección Colombia. La miniserie se estrenará el próximo 21 de mayo de 2026, semanas antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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La producción, titulada “JAMES”, recorrerá los momentos más importantes de la carrera del futbolista colombiano, desde sus primeros pasos en Envigado hasta sus actuaciones más destacadas con la Selección Colombia y en clubes europeos. La serie fue dirigida por Simón Brand y contará con episodios centrados en la parte deportiva y personal del jugador.

El tráiler muestra imágenes inéditas, momentos familiares y reflexiones de James sobre las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera, además de la presión de convertirse en una de las figuras más importantes del fútbol colombiano.

PARTICIPACIÓN DEL CANAL RCN

Netflix Colombia presentó el documental con un anuncio cargado de humor en el que participaron reconocidos talentos del Canal RCN, entre ellos el ‘Tigre’ Córdoba y Nicolás Arrieta, quien hizo parte de La casa de los famosos Colombia.

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¿QUÉ VA A TENER LA DOCUSERIE DE JAMES RODRÍGUEZ?

Uno de los recuerdos más destacados del adelanto es el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que James ganó la Bota de Oro y marcó el recordado gol ante Uruguay que posteriormente recibió el Premio Puskás. También aparece su participación en la Copa América 2024, donde rompió récords de asistencias y llevó a Colombia hasta la final del torneo.

La miniserie contará con testimonios de reconocidas figuras del fútbol internacional y compañeros cercanos al colombiano. Entre los nombres confirmados aparecen Luis Díaz, Radamel Falcao García, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, Carlo Ancelotti, José Néstor Pekerman y Néstor Lorenzo.

Netflix explicó que el objetivo de la producción es mostrar “la historia íntima detrás del ídolo”, explorando no solo sus éxitos deportivos, sino también sus dudas, sacrificios y momentos complejos fuera de las canchas.

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No dejaron ninguna sorpresa a un lado y Netflix también anunció de qué tratará “la vida de James Rodríguez, el niño colombiano que soñó con ser capitán y terminó convirtiéndose en el ‘10’ que inspiró a un país entero, se revela en esta miniserie documental como una travesía que recorre su talento, sus adversidades y su evolución profesional”.

Uno de los momentos que más llamó la atención del tráiler de “JAMES” fue la aparición de Salomé Rodríguez, hija del futbolista, quien comenta entre risas: “Yo siempre le digo que corra”. El adelanto ya comenzó a generar reacciones entre aficionados del fútbol y seguidores del volante colombiano.

Esta nota se hizo con ayuda de una inteligencia artificial. La nota fue revisada y editada por Daniel Chalela Ambrad, periodista digital de Deportes RCN