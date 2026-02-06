Finalmente se hizo oficial la confirmación del fichaje de James Rodríguez al fútbol estadounidense para jugar con la camiseta de Minnesota United. El capitán de la Selección Colombia jugará por primera vez en la MLS, una noticia bastante alentadora para los hinchas colombianos y el cuerpo técnico de la 'tricolor', ya que el '10' volverá a sumar minutos para prepararse de cara a la Copa Mundial 2026.

James Rodríguez fue presentado el viernes 6 de febrero, una buena época para que el mediocampista siga tomando ritmo en la pretemporada y se ponga al día antes del inicio de la competencia y el respectivo debut frente a Austin el 21 de febrero, el cual se podrá vivir en Colombia, junto con el resto de sus partidos, a través de Apple TV.

La Major League Soccer se ha convertido en una de las ligas más seguidas por los aficionados al fútbol en Colombia, en gran parte por la presencia de estrellas internacionales, en donde claramente hay cafeteros, y un calendario extendido de partidos durante todo el año.

La forma principal y más completa de ver todos los partidos de la MLS en Colombia es a través de MLS Season Pass, un servicio de streaming oficial disponible en la aplicación Apple TV. Esta plataforma ofrece transmisión en vivo de cada partido de la temporada regular, playoffs y competiciones asociadas como la Leagues Cup, además de contenido exclusivo, repeticiones y análisis en diferentes idiomas, incluido el español.

Aunque MLS Season Pass es la plataforma más utilizada, algunos partidos también pueden aparecer en canales deportivos tradicionales o señales de paga que tengan acuerdos locales, aunque esto es menos común. Históricamente, la mayoría de los encuentros se han visto por streaming debido a la naturaleza global de la MLS y los acuerdos de derechos digitales internacionales.

De esta manera los más de 50 millones de colombianos y fanáticos de James Rodríguez, podrán seguirlo de cerca en cada uno de los pasos que dé, minutos que sume y goles que anote rumbo a la Copa Mundial.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Minnesota United?

Los primeros minutos oficiales de James en el fútbol estadounidense, si hace una buena pretemporada sin contratiempos, se podrían llegar a dar justo el 21 de febrero, en la fecha en la que inicia la nueva edición de la MLS. En esta ocasión auspiciaría en condición de visitante contra uno de los clubes que también estuvo interesad en su fichaje, Austin FC.