[Video] Borja anoto su primer gol en el empate ante Al Nasr

Tras una larga novela con el colombiano, Miguel Ángel Borja, al haber finalizado su contrato con River Plate y en donde se le alcanzó a vincular con Cruz Azul, el delantero con paso por la Selección Colombia arribó a la máxima categoría del fútbol profesional de los Emiratos Árabes Unidos con Al Wasl, equipo que le abrió las puertas y con el cual ya logró anotar su primer gol.

El 'colibrí' se volvió a encontrar con el gol en su carrera y lo hizo justamente en el segundo duelo que disputó con Al Wasl, una anotación importante que le permitió rescatar el empate en condición de visitante frente a Al Nasr.

Así fue el gol de Borja en su segundo partido con Al Wasl

El delantero Borja vivió una noche especial el jueves 5 de febrero al marcar su primer gol con el Al Wasl, en un momento que puede convertirse en un punto de partida clave para su etapa en el fútbol de Medio Oriente. El tanto no solo significó su estreno goleador con la camiseta amarilla, sino que también sirvió para confirmar la confianza que el cuerpo técnico depositó en él desde su llegada.

Borja, que venía mostrando movilidad y compromiso en el transcurso del partido, apareció dentro del área en el momento justo, sobre el minuto 52, para marcar el empate con un certero cabezazo y desatar la celebración tanto en el banco de suplentes como en las gradas.

Tras el encuentro, el atacante se mostró satisfecho por el logro personal, aunque dejó claro que su principal objetivo es contribuir al crecimiento colectivo del equipo, aunque también hacerle señas a Néstor Lorenzo para que lo tenga en cuenta en una posible convocatoria para la Copa Mundial 2026 que iniciará en el mes de junio.

Para Al Wasl, este estreno goleador representa una señal alentadora de cara a los próximos compromisos. Contar con un Borja confiado y con gol puede ser determinante en la lucha por los primeros puestos, ya que en tan solo dos partidos y 145 minutos dentro del terreno de juego, ha demostrado carácter y un olfato goleador intacto.

Próximo partido de Miguel Borja en Al Wasl

El siguiente reto de Miguel Ángel Borja con la camiseta de Al Wasl será en los octavos de final de la Copa AFC frente a Al-Zawraa Sport Club. El duelo de ida se llevará a cabo en el Zawra Stadium martes 10 de febrero sobre las 11:00 a.m, hora Colombia.