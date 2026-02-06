James Rodríguez le sigue dando la vuelta al mundo del deporte tras estar a punto de confirmarse como nuevo jugador de Minnesota United, un hecho que tranquiliza a los colombianos tomando en cuenta que necesitan que el capitán de la 'tricolor' comience a sumar minutos antes del Mundial 2026 si quiere llegar con un buen ritmo.

La escuadra estadounidense la abriría las puertas al '10' de la Selección Colombia para que sume minutos en la temporada 2026, aunque su llegada deja algunas incógnitas con respecto al tema del clima y adaptación. El proceso claramente no será sencillo, pero poco a poco se va aclarando la situación, aunque todavía hace falta definir el dorsal con el que jugaría durante su paso en la MLS.

James Rodríguez podría jugar con la 10 en Minnesota

El volante de 34 años se roba el protagonismo en la MLS al estar a punto de convertirse en el nuevo fichaje de Minnesota United, el más importante de la competencia en esta edición. James se ha mostrado bastante satisfecho con el futuro traspaso, generando una expectativa positiva a través de sus redes sociales y también dejando un parte de tranquilidad a los fanáticos con el inicio de la pretemporada, los entrenamientos y el futuro debut.

Sin embargo, todavía hace falta darle respuesta a la pregunta sobre el número que mostrará en su camiseta en la presentación oficial y el que portará a lo largo de la temporada en un equipo que está lleno de importantes jugadores con un largo recorrido.

Por ahora, el club minesotano cuenta con compatriotas de James como Jefferson Díaz, defensor central y a Mauricio González, extremo que acaba de llegar procedente del Deportes Tolima, la estrella de 26 años, Dominik Fitz, el mediocampista, Wil Trapp, pero por el momento ningún futbolista en la plantilla que porte el #10.

Esta es una buena oportunidad para que el capitán de la Selección Colombia siga entrando en la historia de los mejores 10 del mundo. Aunque en ocasiones ha tenido que portar otros dorsales, como el 19 en Everton, el 11 en Bayern Múnich o el 16 en Real Madrid, el mundo del fútbol sabe que James es un 10 nato, por lo que se espera que Minnesota United tome las respectivas medidas para que lo siga portando con orgullo.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Minnesota United?

Los primeros minutos oficiales de James en el fútbol estadounidense, si hace una buena pretemporada sin contratiempos, se podrían llegar a dar justo el 21 de febrero, en la fecha en la que inicia la nueva edición de la MLS. En esta ocasión auspiciaría en condición de visitante contra uno de los clubes que también estuvo interesad en su fichaje, Austin FC.





