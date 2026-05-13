La salida de James Rodríguez hacia la concentración de la Selección Colombia deja un ambiente de nostalgia en Minnesota United FC. Antes de viajar para sumarse a la Tricolor, el mediocampista colombiano recibió palabras de admiración por parte de su compañero Anthony Markanich, quien resaltó no solo su calidad futbolística, sino también su liderazgo dentro del vestuario.

Compañero de James Rodríguez llena de elogios al colombiano: “Todos lo vamos a extrañar”

James Rodríguez volvió a demostrar su calidad en el más reciente compromiso de Minnesota United FC por la MLS. El volante colombiano ingresó al minuto 63 y transformó por completo el funcionamiento ofensivo de su equipo en un partido que se tornaba complicado frente al Austin FC.

Desde su entrada, James tomó el control del balón, aceleró la circulación de juego y empezó a generar espacios en el último tercio del campo. Su impacto fue inmediato. Apenas seis minutos después de ingresar, el colombiano entregó su primera asistencia de la noche con un preciso centro al segundo palo para Anthony Markanich, quien apareció libre para marcar de cabeza el empate parcial.

La mejor acción del partido llegó al minuto 77. James se combinó con Joaquín Pereyra en una jugada rodeada de defensores y, con su tradicional visión de juego, filtró un pase preciso entre varias piernas rivales para dejar a su compañero en posición ideal de gol. Pereyra definió con calidad y selló la remontada del Minnesota.

El rendimiento del colombiano generó elogios dentro del club estadounidense “Siempre lo supimos: este chico sabe jugar”, destacaron desde el entorno del equipo sobre el exjugador del Real Madrid CF.

Rodríguez se enfoca en la previa del Mundial con la Selección Colombia

Además de sus primeras participaciones directas en goles con Minnesota, James fue incluido en el banco ideal de la jornada 12 de la MLS, ratificando su crecimiento y adaptación al fútbol estadounidense antes de sumarse a la Selección Colombia.

El lateral estadounidense elogió el impacto que James ha tenido desde su llegada al club de la MLS y aseguró que su presencia ha sido fundamental para el crecimiento del grupo, especialmente de los jugadores jóvenes: “Es increíble. Un gran tipo... habla con todos, un gran compañero de vestuario que ayuda a los más jóvenes. Todos lo vamos a extrañar”, afirmó Markanich sobre el capitán colombiano.

Las declaraciones reflejan el respeto que se ha ganado James dentro del camerino de Minnesota, donde rápidamente se convirtió en una de las referencias del equipo tanto dentro como fuera de la cancha. Su experiencia internacional y trayectoria en el fútbol europeo han sido valoradas por sus compañeros y por la afición del club estadounidense.