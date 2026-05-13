El delantero cardenal, Hugo Rodallega, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su nombre volvió a instalarse en el debate alrededor de la Selección Colombia. El delantero de Independiente Santa Fe, figura en la clasificación cardenal a las semifinales de la Liga BetPlay y recientemente convertido en futbolista de 300 goles como profesional, habló sobre la posibilidad de regresar al combinado nacional tras las constantes insinuaciones de medios e hinchas por su extraordinario presente.

¿Volverá a la tricolor? Rodallega rompe el silencio sobre la Selección Colombia

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Luego de la victoria frente al América de Cali en El Campín, donde fue nuevamente determinante, el atacante expresó su felicidad por el momento colectivo que vive el equipo bogotano.

“En verdad, una noche maravillosa para nosotros como grupo, para la hinchada que vino a alentar desde el primer minuto. A los que no vinieron también. Yo sé que en sus casas están felices con este paso a semis ante un muy respetado rival como lo es América”, aseguró.

Rodallega también dejó claro que está disfrutando plenamente el presente que vive en Santa Fe y en el fútbol colombiano: “El fútbol se trata de eso, la vida se trata de disfrutarla, de ser agradecidos por estar vivos y hoy creo que se nos da una noche perfecta”, agregó.

Sin embargo, el tema inevitable apareció rápidamente: la Selección Colombia. Consultado sobre un eventual mensaje para Néstor Lorenzo, el delantero respondió con serenidad y respeto, aunque sin ocultar su deseo de volver a vestir la camiseta tricolor.

Rodallega dejó abierta la puerta a una convocatoria: "Siempre he pensado en la Selección"

“Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país”, afirmó.

El atacante destacó que, pese a su edad, sigue compitiendo al máximo nivel y aportando dentro del fútbol colombiano: “Lo sigo haciendo a pesar de la edad que ya tengo, me sigo esforzando, sigo aportándole a Santa Fe y al fútbol de nuestro país”, comentó.

Rodallega dejó abierta la puerta a una convocatoria, aunque aclaró que siempre respetará las decisiones del cuerpo técnico nacional.

“Siempre he pensado en la Selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman porque sé que no es fácil para un entrenador. Soy un colombiano más que aspira a estar ahí”, concluyó.

Desde juveniles, Hugo Rodallega tiene experiencia en Selección Colombia

Rodallega dejó una huella importante en las selecciones juveniles de Colombia mucho antes de consolidarse como referente goleador en el fútbol profesional. El atacante fue una de las grandes figuras del Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2005, torneo en el que la selección colombiana se consagró campeona y donde el delantero terminó como máximo goleador con 11 anotaciones.

Su rendimiento en aquel campeonato fue sobresaliente y opacó incluso a figuras como Lionel Messi y Radamel Falcao, quienes también participaron en esa generación sudamericana. Gracias a esa destacada actuación, Colombia consiguió el cupo al Mundial Sub-20 de Holanda 2005, certamen en el que la Tricolor avanzó hasta los octavos de final.

En la Selección Colombia de mayores, Rodallega no logró mantener el mismo impacto goleador, aunque fue convocado en varias oportunidades. Participó en la Copa América 2007 bajo la dirección de Jorge Luis Pinto y posteriormente volvió a ser llamado para la Copa América 2011 por Hernán Darío Gómez. Suma 44 participaciones y 8 goles, repartidas entre Copa América y Eliminatorias.