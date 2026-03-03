Con Falcao, Millonarios viajó a Medellín para el juego contra Nacional

Cada vez falta menos para lo que será el juego entre Atlético Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana, haciendo que se comiencen a calentar los ánimos entre todos los seguidores de ambos equipos, quienes sueñan con obtener el tiquete a la siguiente ronda del torneo internacional.

Previo al viaje a la ciudad de Medellín, Millonarios entregó buenas noticias a todos sus seguidores, pues logró recuperar a jugadores importantes dentro del equipo de Fabián Bustos, haciendo que la ilusión de todos los seguidores azules siga creciendo cada vez más.

Falcao viajó con Millonarios para el juego contra Nacional

Sin ninguna duda, la principal novedad dentro de los convocados de Millonarios es el regreso de Radamel Falcao García, quien vuelve a concentración tras la molestia física que sufrió en el juego contra Llaneros y que lo alejó de las canchas por aproximadamente tres semanas.

Otra de las grandes novedades del cuadro capitalino y que da un parte de tranquilidad al cuerpo técnico es el regreso de Rodrigo Contreras, quien ya se encuentra el 100% tras su problema físico y podría estar en el once titular de Millonarios si el entrenador lo desea.

En total, Millonarios convocó un total de 23 jugadores para lo que será el partido en el Atanasio Girardot. Además, de los mencionados anteriormente, Alex Castro y Dewar Victoria también viajaron con el equipo, lo que hizo que Jorge Cabezas Hurtado y Samuel Martín salieran de la lista elegida por el argentino.

Posible once titular de Millonarios para el juego de la Copa Sudamericana

Aunque son muchos los rumores que se han dado a conocer sobre el posible once titulares de Millonarios, Fabián Bustos no haría muchas modificaciones en relación de su último partido, pues dejaría la ‘columna vertebral’ que logró vencer al Deportivo Pereira en el Estadio El Campín.

Teniendo en cuenta lo anterior, Millonarios jugaría de la siguiente manera: Diego Novoa, Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña, Mateo García, David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Cabe recordar que el juego por la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios se va a disputar el próximo miércoles 4 de marzo en el Atanasio Girardot y usted podrá vivir todos los detalles del compromiso en las redes sociales de Deportes RCN y Fútbol RCN.