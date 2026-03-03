Millonarios analizó el fichaje de un ex futbolista de Manchester City

Millonarios FC estuvo evaluando la posible contratación de un futbolista con pasado en el fútbol inglés y formación en el Manchester City, según se reveló este martes 3 de marzo durante el programa Planeta Fútbol de RCN Radio y Win Sports.

La información fue entregada por el periodista Guillermo Arango, quien aseguró que el extremo Ian Poveda estuvo cerca de convertirse en refuerzo del conjunto embajador para la temporada 2026.

¿Por qué Ian Poveda no llegó a Millonarios?

“Ian Poveda pudo llegar a Millonarios, pero prefirieron un mediocampista ofensivo que finalmente no llegó”, afirmó Arango durante la emisión, dejando en evidencia que el club capitalino analizó distintas alternativas antes de cerrar su plantilla.

El tema tomó relevancia luego de confirmarse que Poveda fue anunciado como nuevo jugador del Internacional de Bogotá, equipo al que arribó procedente del Sunderland AFC, institución del país donde nació el futbolista.

Trayectoria de Ian Poveda

A lo largo de su carrera, el atacante ha pasado por clubes importantes del fútbol británico como Sheffield Wednesday, Leeds United, Blackpool FC, Blackburn Rovers y el propio Manchester City, donde tuvo proceso formativo.

Durante el análisis, Arango también explicó que la decisión deportiva estaría relacionada con el modelo táctico del entrenador Fabián Bustos, señalando que “Millonarios no está usando a sus extremos”, lo que reducía la viabilidad de incorporar un jugador con las características de Poveda.

Daniel Ruiz también se acercó a Millonarios

En medio de la conversación, el periodista confirmó además que el club bogotano sostuvo conversaciones con Daniel Ruiz para un eventual regreso, aunque su retorno solo se concretaría en junio, una vez finalice su préstamo con el CSKA Moscú.

De cara al cierre del periodo de inscripciones, Millonarios todavía cuenta con una plaza disponible en su plantilla, por lo que la dirigencia analiza completar el cupo con un jugador de características ofensivas que se ajuste mejor al actual proyecto deportivo.

El futbolista que inscribirá Millonarios a último momento

En ese sentido, todo apunta a que el futbolista elegido sería Brayan Campaz, mediocentro ofensivo que recientemente realizó una pasantía en el Real Monarchs, perfil que encajaría en la búsqueda del equipo para cerrar definitivamente su nómina en el primer semestre de 2026.