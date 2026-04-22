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Luis Díaz

Con gol de Lucho Díaz: Bayern Múnich clasificó a la final de la Copa de Alemania

Bayern Múnich derrotó en la ronda semifinal a Bayer Leverkusen.
Daniel Zabala
Luis Díaz brilló con Bayern en la semifinal de la Copa de Alemania
Luis Díaz brilló con Bayern en la semifinal de la Copa de Alemania // AFP

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz sigue haciendo historia y quedó muy cerca de conquistar un nuevo título con la camiseta de Bayern Múnich al conseguir la clasificación a la gran final de la Copa de Alemania.

El actual campeón de la Bundesliga no tuvo problema para superar en condición de visita en la ronda semifinal al Bayer Leverkusen con marcador de 2-0.

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Los dirigidos por Vincent Kompany se impusieron gracias a las anotaciones del británico Harry Kane en el minuto 22 y del colombiano Luis Díaz en el minuto 90+2.

En la final, Bayern Múnich se medirá con el ganador de la semifinal que jugarán Stuttgart y Friburgo.

¿Cómo le fue a Lucho Díaz?

El extremo colombiano Luis Fernando Díaz fue titular en Bayern Múnich en el partido contra Bayer Leverkusen por la semifinal de la Copa de Alemania.

Lucho se mostró desequilibrante por la banda izquierda, aunque tuvo movilidad por todo el frente de ataque.

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Adicionalmente, Díaz aportó con su acostumbrado sacrificio en la labor defensiva, para evitar que el rival generara acciones de riesgo.

En el minuto 90+3, Luis Díaz cerró con broche de oro la jornada al anotar el 2-0 final.

¿Cuándo se jugará a final de la Copa de Alemania?

La gran final de la DFB 2025/2026 (Copa de Alemania) está programada para el domingo 24 de mayo en el estadio Olímpico de Berlín.

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