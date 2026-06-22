Ecuador explota contra Beccacece: "Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol"

Todavía no se ha visto a esa Ecuador de las Eliminatorias Sudamericanas que cabalgó segundo y fue el seleccionado de menos derrotas con solo dos y de la mejor zaga defensiva recibiendo solo cinco goles. Ante Curazao quedó en evidencia esa falta de pegada que sí ha tenido la ‘Tri’ desde las clasificatorias.

Curazao venía de perder 7-1 ante Alemania y se esperaba que Ecuador también sacara adelante el resultado. Sin embargo, no pudieron en los 90 minutos mientras dominaban y creaban opciones de gol. El arquero, Eloy Room fue la gran figura evitando todo tipo de remates.

Como era de esperarse, todas las críticas se fueron en contra de Sebastián Beccacece que sigue en el ojo del huracán en pleno Mundial. Jefferson Montero y Felipe Caicedo alzaron la voz para apuntar al entrenador argentino que no está cómodo en el seleccionado y que sigue teniendo ‘enemigos’ en el banquillo del combinado ecuatoriano.

JEFFERSON MONTERO Y FELIPE CAICEDO APUNTARON A SEBASTIÁN BECCACECE

Uno de los históricos referentes de la selección de Ecuador es Jefferson Montero. El extremo que jugó en clubes de la Premier League y que representó al combinado ecuatoriano afirmó que se necesita un cambio urgente en el Mundial, tanto así, que pidió a un entrenador interino para este tercer partido definitivo.

Jefferson Montero escribió en su cuenta de X y fue de frente contra Sebastián Beccacece, “¡deja de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”.

Lea también Déinner Quiñones cambia de equipo: fue anunciado como nuevo refuerzo para la Liga BetPlay

Además, exigió un cambio urgente en el seleccionado de Ecuador y puso el nombre de otros dos referentes de la historia de la selección, “hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente. Tenemos a referentes como Alex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles la oportunidad”.

Finalmente, sentenció que, “que ellos preparen y dirijan nuestro próximo partido contra Alemania. La Tri necesita un cambio urgente y gente que realmente sienta estos colores”.

El otro que también se refirió junto con Jefferson Montero fue uno de los goleadores de la selección, Felipe Caicedo. El delantero que jugó recientemente en Barcelona de Guayaquil sentenció en sus redes que, “a Ecuador le falta un DT con jerarquía”.

SEBASTIÁN BECCACECE ESPERA EL MILAGRO

Con un punto en el camino y con la última fecha contra Alemania, Sebastián Beccacece sabe todo lo que está en juego. Solo les sirve ganar ante una de las grandes favoritas del Mundial y esperar que Costa de Marfil no sume de a tres enfrentando a Curazao. Si la ‘Tri’ gana y los marfileños también hacen lo propio, el tercer puesto podría ser la salvación.

La cosa no es sencilla, pero Sebastián Beccacece no dejó dudas de las posibilidades que todavía hay en el Mundial. El argentino afirmó que, “sé que no entré en los corazones de los ecuatorianos. Nosotros, hasta que tengamos vida, vamos a dar todo. Soy el principal responsable. La vida me enseñó que siempre hay que seguir creyendo”.

A su vez, Hernán Galíndez también alzó la voz y cree en la victoria, “tenemos que ganarle a Alemania, no nos queda otra, y clasificar como segundos o terceros. Imposible no es; es un partido de fútbol que tenemos que jugar todavía. Sabemos que es difícil, pero tenemos que mejorar”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también Beccacece da la cara tras fracaso de Ecuador en el Mundial: no ocultó nada

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.