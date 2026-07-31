Con un "Visca el Barça", una figura se despidió del Barcelona

Sigue adelante la pretemporada en Europa y lo cierto es que los diferentes clubes del viejo continente enfrentan salidas de jugadores en sus plantillas.

Este es el caso del Barcelona, club que busca seguir consolidando su buen momento a nivel local, pero que a la vez busca dar el salto de calidad en torneos europeos, algo que ha sido más que esquivo en los últimos años.

Marcus Rashford puso fin a su etapa como jugador del FC Barcelona. El delantero inglés utilizó sus redes sociales para despedirse del club azulgrana con un mensaje cargado de agradecimiento, en el que recordó con cariño el tiempo que vistió la camiseta culé y envió un mensaje de apoyo a la institución de cara a la nueva temporada.

"Estoy muy agradecido con todos en el club por hacer que mi tiempo aquí fuera una experiencia tan positiva e inolvidable. Disfruté cada momento y me llevaré muchos recuerdos especiales. Les deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y muchos éxitos en la temporada que viene. ¡Visca el Barça!", escribió el atacante.

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Con estas palabras, Rashford cerró oficialmente un ciclo en el conjunto catalán, donde llegó con la misión de reforzar el ataque y aportar su experiencia en la élite del fútbol europeo. Si bien su paso por el Barcelona dejó opiniones divididas, el internacional inglés mostró profesionalismo durante toda su estancia y fue una alternativa constante para Hansi Flick en diferentes posiciones del frente ofensivo.

Rashford sigue sin encontrar su mejor nivel

El futbolista disputó una temporada en la que alternó titularidades con ingresos desde el banco de suplentes, dejando destellos de la calidad que lo convirtió en una de las figuras del fútbol inglés. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por las bandas o como delantero centro le permitieron ser una pieza útil en varios momentos del curso.

Temporada clave en el Barcelona

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La despedida de Rashford también llega en medio de un mercado de fichajes muy movido para el Barcelona. La dirección deportiva continúa trabajando en la llegada de un delantero de primer nivel, con el objetivo de potenciar el ataque de cara a una temporada en la que el club buscará volver a competir por todos los títulos.

Mientras tanto, el futuro del inglés aún está por definirse. Varios equipos de la Premier League y de otras ligas europeas siguen atentos a su situación, por lo que en las próximas semanas podría conocerse el destino del atacante de 28 años.

Con un simple pero sentido "Visca el Barça", Rashford bajó el telón de su aventura en el Camp Nou, dejando claro que, más allá del tiempo que permaneció en el club, se marcha con un profundo agradecimiento hacia la institución y su afición.