[Video] Reapareció la joya de Millonarios con golazo en Huracán ante Rivadavia

inició una nueva edición de la Primera División de Argentina y en el marco de la segunda jornada se vivió un auténtico partidazo entre Independiente Rivadavia y Huracán en el Estadio Bautista Gargantini.

Huracán sufrió una derrota 2-1 frente a Independiente Rivadavia en la segunda jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino y que tuvo como uno de sus protagonistas al colombiano Óscar Cortés, autor del único gol del conjunto visitante al inicio del segundo tiempo.

VIDEO: Golazo de Óscar Cortés con Huracán

El ex equipo de Sebastián Villa se adelantó en el marcador durante la primera mitad gracias a Alex Arce, quien abrió la cuenta al minuto 22 tras una acción ofensiva que le permitió a los locales tomar la iniciativa.

Independiente Rivadavia administró la ventaja durante gran parte del primer tiempo, aunque Huracán buscó generar opciones para llegar al empate antes del descanso. Sin embargo, el conjunto local amplió la ventaja en el tiempo de reposición gracias a José Florentín, quien apareció en el minuto 45+2 para convertir el 2-0.

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Los equipos se fueron a los camerinos, pero para el inicio de la segunda parte Huracán reaccionó y encontró el descuento por intermedio del colombiano Óscar Cortés. El atacante marcó al minuto 47, apenas dos minutos después de la reanudación, devolviendo al equipo visitante a la pelea por el resultado.

La anotación nació en un momento clave del partido, en donde el juego colectivo se hizo presente en el mediocampo y lograron encontrar el espacio para que Óscar Cortés recibiera la pelota en la banda izquierda, se acomodara y sacar un certero remate de pierna derecha desde a fuera del área para vencer al portero rival.

¿Cómo le ha ido a Óscar Cortés con Huracán?

El ex delantero de Millonarios arribó al fútbol de Argentina para jugar con Huracán en el inicio de la temporada 2026 tras su paso por España jugando por Sporting Gijón.

Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de disputar 20 partidos, más de 1.400 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 2 goles y 4 asistencias.

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Próximo partido de Óscar Cortés con Huracán

El siguiente reto de Cortés con la camiseta de Huracán será en el marco de la fecha 3 del torneo local, auspiciando como local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó frente a Atlético Tucumán. Este partido se jugará el lunes 3 de agosto sobre las 19:15 hora local.