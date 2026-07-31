Pablo Repetto habló con fuerza y afirmó que Santa Fe va a pelear por todo

La clasificación de Independiente Santa Fe a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó satisfecho al técnico Pablo Repetto, quien valoró la actuación de su equipo en el 3-0 sobre Caracas FC y aseguró que el objetivo es competir por todos los títulos en disputa durante el segundo semestre.

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Declaraciones de Pablo Repetto luego de Santa Fe vs Caracas

El entrenador uruguayo explicó que el planteamiento del partido cambió con el paso de los minutos debido a la obligación del conjunto venezolano de buscar el resultado. "Iban a quedar espacios por la necesidad de Caracas y por cómo estaba el partido", comentó, al tiempo que señaló que buscó "más frescura con los cambios".

Repetto también destacó el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco. Sobre Franco Fagúndez afirmó que "tiene técnica, buen pie y gol"; de Maximiliano Lovera resaltó que "es bueno en el uno contra uno y tiene cambio de ritmo", mientras que de Alexis Zapata elogió "su buen pie y técnica".

El estratega recordó que el semestre anterior su equipo estuvo muy cerca de disputar una final. "El semestre pasado una tanda de penaltis nos impidió jugar la final", manifestó.

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Con esa experiencia reciente, el entrenador dejó claro que las aspiraciones del club se mantienen intactas. "Vamos por lo mismo: queremos seguir avanzando en Copa Sudamericana; el primer objetivo era este", aseguró tras sellar el paso a los octavos de final.

De cara al torneo local, Repetto reconoció que el equipo todavía está tomando ritmo de competencia, aunque mantiene metas ambiciosas. "Estos primeros partidos nos va a costar por la falta de ritmo. En el campeonato queremos entrar a los ocho y luego aspirar al título", afirmó.

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Pese a que el próximo rival internacional será River Plate, el técnico evitó adelantarse a ese compromiso y prefirió enfocarse en el calendario inmediato. "Descansar y pensar en el domingo. Llegará el momento de pensar en River Plate", expresó.

Santa Fe atraviesa un buen momento deportivo tras eliminar con autoridad a Caracas FC y clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con el equipo en carrera también en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, el mensaje de Repetto fue claro: el objetivo es pelear por todo durante el segundo semestre.