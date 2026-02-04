¿Conciertos o fútbol? Sencia respondió cuál es su prioridad

La polémica con respecto a lo que ha ocurrido con el Estadio El Campín sigue creciendo con el pasar de los días y las respectivas fechas de la Liga BetPlay que se han tenido que aplazar tras el mal estado del terreno de juego que no permite que se lleven a cabo los respectivos partidos.

Dimayor también tuvo que tomar cartas en el asunto y, aunque Conmebol no se ha hecho presente de manera oficial, lo más probable es que también tome medidas con el escenario deportivo y los equipos que allí juegan, por lo que el Grupo Sencia empieza a ser presionado para que empiece a llevar a cabo remodelaciones y adecuaciones, demostrando que realmente la prioridad es el fútbol, más que los eventos culturales como conciertos.

Mauricio Hoyos confirmó que la prioridad para Sencia es el Fútbol

Un estadio que quiera albergar partidos de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana debe cumplir una serie de normas establecidas por la CONMEBOL, enfocadas en seguridad, infraestructura, tecnología y comodidad. Estas exigencias buscan garantizar un espectáculo internacional de alto nivel.

El Estadio El Campín justamente empieza a preocupar por estas normas, ya que pareciera que desde que adquirieron los derechos del escenario deportivo se le dio prioridad a la realización de conciertos más que a los encuentros deportivos, los cuales fueron los mayores afectados, no solo por el estado del terreno de juego, sino también por la infraestructura.

Sin embargo, fue el propio Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, quien se encargó de confirmar en LA FM que sin duda alguna la prioridad del estadio era albergar los partidos, ya que se llevaron a cabo más de 70 encuentros deportivos al rededor del 2025, aunque no se puede dejar de lado que la industria de los conciertos da un golpe económico importante.

"Para dar un orden de magnitudes, el año pasado hicimos mas de 70 partidos y alrededor de 18 conciertos, el fútbol sigue siendo prioridad en el Estadio Nemesio Camacho. Lo que es importante resaltar es que la verdad económica que tiene la industria del entretenimiento es la que más crece en el mundo y hace que se requieran espacios especializados. El Movistar hizo 165 conciertos porque es un sitio especializado en conciertos y nosotros atendemos es lo de gran escala".

¿Cuándo se volverá a jugar la Liga BetPlay en El Campín?

Respecto a otros eventos, el directivo indicó que el próximo concierto está programado para el 27 de febrero, y enfatizó que el fútbol tendrá prelación sobre cualquier actividad cultural, aunque no descartó la posibilidad de mover algunos eventos si fuera necesario para proteger el estado de la cancha.

De esta manera, los hinchas de Millonarios, Santa Fe y el público general podrán planificar su asistencia a los encuentros con la tranquilidad de que los compromisos se jugarán en un escenario seguro y en condiciones adecuadas para el espectáculo deportivo.