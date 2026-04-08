Conexión con Cartagena: Jhon Arias, figura de Palmeiras, en plena racha goleadora contra Junior

El regreso de Jhon Arias a Colombia tiene un significado especial. El volante ofensivo vuelve a “casa” en un momento clave de su carrera para disputar su debut con Palmeiras en la Copa Libertadores, en el duelo ante Junior de Barranquilla.

Tinte emocional para Jhon Arias: jugar en Cartagena con Palmeiras contra el Junior

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El encuentro, que se jugará en Cartagena, representa mucho más que un partido para el colombiano. Aunque Quibdó, su ciudad natal está lejos, Arias mantiene un vínculo cercano con la región: tiene una vivienda allí y fue el lugar donde contrajo matrimonio.

El mediocampista llega en un momento destacado. Con tres goles en sus últimos cuatro partidos, se ha consolidado como una de las piezas clave del equipo dirigido por Abel Ferreira. Su rápida adaptación, tras apenas dos meses en el club, ha sido determinante para ganarse un lugar en el once titular y responder a la confianza depositada tras su millonario fichaje. Tres goles en sus últimos cuatro partidos con el Palmeiras.

Además, su rendimiento reciente también lo mantiene en el radar de la Selección Colombia. Arias fue titular en la pasada fecha FIFA y dejó buenas sensaciones, incluso marcando en el duelo ante Croacia, lo que refuerza su candidatura para futuras convocatorias con miras al Mundial.

Arias tendrá una pausa obligada en el Brasileirao por acumulación de tarjetas

En Palmeiras, su protagonismo ha crecido también por factores externos. La ausencia de Vitor Roque por lesión le abrió espacio en el frente de ataque, donde ha formado una sociedad destacada con Flaco López. Ambos fueron determinantes en el más reciente triunfo ante Bahía y se perfilan nuevamente como titulares.

Más allá de su talento ofensivo, el colombiano ha llamado la atención por su resistencia física y compromiso en defensa, especialmente en una temporada exigente en la que no ha tenido descanso prolongado.

Tras este compromiso internacional, Arias tendrá una pausa obligada en el Brasileirao por acumulación de tarjetas, lo que le permitirá recuperar energías. Sin embargo, su presente ilusiona a Palmeiras, que inicia su camino en la Libertadores con un jugador en estado de gracia y motivado por regresar a sus raíces.