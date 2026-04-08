James Rodríguez avanza en su recuperación: así maneja el DT de Minnesota las cargas tras su deshidratación

Minnesota United FC avanza lento, pero seguro con respecto a la recuperación del volante James Rodríguez, apenas suma 39 minutos en dos partidos, condicionado por el episodio de deshidratación severa que sufrió tras la doble fecha FIFA con la Selección Colombia, en la que enfrentó a Croacia y Francia.

Cameron, DT de Minnesota, confesó el plan con James Rodríguez: "Manejaremos su volumen (cargas) para hacer lo que más le conviene a él”

El entrenador Cameron Knowles confirmó que el mediocampista ya retomó los entrenamientos junto al grupo, aunque bajo un plan especial: “Que James haya venido ayer y hoy participara en un 90% a 95% de la sesión en uno de los días más calientes aquí hasta ahora. Habla de su profesionalismo y es extraordinario que haya tenido esa recuperación”, aseguró el técnico, destacando la evolución del colombiano tras su paso por el hospital.

Sin embargo, el cuerpo técnico tiene claro que no forzará su regreso. Knowles explicó que la planificación ha sido milimétrica para evitar cualquier recaída: “Que haya terminado antes la práctica fue planeado, no iba a ser incluido en la última parte de la sesión. Continuaremos manejándolo día a día, aumentar el volumen. Manejaremos su volumen (cargas) para hacer lo que más le conviene a él”.

Cameron Knowles, DT de Minnesota United, piensa en evitar posibles lesiones musculares en el capitán de la Selección Colombia

La falta de ritmo competitivo es otro factor que pesa en la decisión. James no ha logrado completar ni siquiera 45 minutos desde su llegada a la Major League Soccer, con participaciones breves ante Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders. En ese contexto, el enfoque está en una readaptación progresiva.

“Si dejamos el tema médico, no ha entrenado por una semana y hay que considerar las cargas que se ponen a su cuerpo, pensando también en evitar potenciales lesiones en tejidos blandos. Así que seguiremos día a día e incrementando su volumen de esfuerzo”, concluyó Knowles.

Con menos de dos meses restantes en su contrato, Minnesota busca recuperar plenamente a su ‘10’ para un calendario exigente en abril y mayo. La prioridad es clara: que James vuelva a competir sin riesgos y pueda aportar en el tramo decisivo de la temporada.