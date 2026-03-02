Néstor Lorenzo la tiene clara: contó todo sobre el plan para el Mundial

Faltan 100 días para que inicie la Copa Mundial, una edición bastante especial tomando en cuenta el nuevo formato que se comenzará a implementar, el cual cuenta con la participación de más selecciones, pero también en la cual se verá la última participación de grandes estrellas del mundo del fútbol.

Dentro de los jugadores que podrían jugar su último Mundial se encuentran Radamel Falcao y posiblemente James Rodríguez, por lo que Néstor Lorenzo ya tiene planeada una estrategia que le ayudará a superar la fase inicial de la competencia e intentar ir avanzando hasta que llegue el último día.

Néstor Lorenzo reveló el plan de Colombia para el Mundial

La Selección Colombia regresa a una fiesta mundialista tras su ausencia en la edición que se llevó a cabo en Catar 2022. La 'tricolor' disputó una gran eliminatoria, se clasificó de manera directa, en la parte alta de la tabla de posiciones y ahora llega como una de las favoritas de la competencia.

La 'tricolor' ha despertado el interés de varias de las selecciones rivales y la siguen muy de cerca, incluso desde las eliminatorias. Néstor Lorenzo les quiere meter presión y en su momento se encargó de confirmar que Colombia puede llegar hasta el último día de la competencia.

Cada día que avanza para la Copa Mundial, al estratega argentino se le ve más cómodo y seguro de lo que llegará a demostrar en el certamen. Lorenzo ha estado muy activo en distintos estadios, analizando perfiles de jugadores e intentando conformar la mejor plantilla que se acople a las necesidades de cada uno de los partidos que van a disputar.

"Tenemos que acoplarnos a la logística. Hay que estudiar a los rivales, hay que imaginar con que sistema y con que jugadores será el plan de juego para cada partido, eso lo tenemos más o menos claro, pero hay muchas cosas que pueden cambiar de cara a los cuatro meses que faltan".

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Colombia?

El primer amistoso será ante Croacia el jueves 26 de marzo de 2026. El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora local en EE. UU.) en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Este compromiso servirá como la apertura de la preparación colombiana en la fecha FIFA de marzo.