Confirmada la lesión que sufrió Juan Camilo 'Cucho' Hernández

Real Betis emitió un comunicado oficial sobre la lesión que padece el delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien tuvo que abandonar el terreno de juego el pasado domingo 11 de enero en el partido frente a Real Oviedo.

La lesión del Cucho Hernández

Según informó el club verdiblanco, el atacante sufrió una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo, dolencia que lo obligó a retirarse antes de tiempo y que ya genera preocupación en el entorno del equipo.

Tiempo de incapacidad del Cucho Hernández

De acuerdo con los reportes médicos, este tipo de lesión, dependiendo de su gravedad, podría representar un tiempo de incapacidad que oscila entre dos y ocho semanas.

La situación no solo genera tensión en el Betis, sino también en la Selección Colombia, que sigue de cerca la evolución del delantero de cara a los próximos compromisos internacionales.

En el comunicado, el club andaluz también confirmó que Junior Firpo presenta una lesión miofascial del isquiotibial izquierdo, sufrida en el mismo encuentro ante el conjunto ovetense.

“El delantero colombiano sufre una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo, mientras que el lateral zurdo padece una lesión miofascial del isquiotibial izquierdo. En ambos casos, su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”, señaló el Betis.

¿El cucho será convocado a Selección Colombia?

Desde ya se pone en duda la convocatoria de Cucho Hernández a los amistosos que disputará la Selección Colombia ante Croacia y Francia, programados para el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

La principal inquietud radica en que el delantero podría no llegar con el ritmo de competencia necesario para integrar la nómina Tricolor.

Balance del Cucho Hernández en Real Betis

Cabe recordar que Juan Camilo Hernández atraviesa un buen momento deportivo, pues suma 15 goles y cuatro asistencias en 37 partidos con el Real Betis.

En los próximos días, el club entregará nuevos detalles sobre la evolución del futbolista y el tiempo exacto que estará alejado de las canchas.