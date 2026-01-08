Selección Colombia: fixture de la Copa América de Futsal 2026

La Selección Colombia de Futsal ya tiene definido su fixture para la Copa América de Futsal 2026, certamen que se disputará en Paraguay y que reunirá a las diez selecciones afiliadas a la Conmebol en la lucha por el título continental y los cupos al Mundial.

Formato de la Copa América de Futsal

El torneo contará con dos grupos de cinco selecciones cada uno. Al finalizar la fase de grupos, las dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales, cruzándose el primero del Grupo A con el segundo del Grupo B y el primero del Grupo B con el segundo del Grupo A.

Además, el formato contempla partidos de definición para todas las posiciones: las terceras jugarán por el quinto puesto, las cuartas por el séptimo y las quintas por el noveno, permitiendo una clasificación final completa del certamen.

Un punto clave es que las cuatro selecciones semifinalistas obtendrán cupo al Mundial de Futsal, lo que convierte a la Copa América en una 'Eliminatoria'.

Grupos de la Copa América de Futsal

En esta decimoquinta edición del torneo, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo A: Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador; Grupo B: Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia.

Fechas de la Copa América de Futsal

La fase de grupos se disputará del 24 al 29 de enero, mientras que la fase final se jugará el sábado 31 de enero y el domingo 1° de febrero, jornadas en las que se definirán el campeón y los clasificados al Mundial.

Colombia debutará el sábado 24 de enero frente a Brasil, en un exigente encuentro programado para las 12:30 (hora colombiana), marcando el inicio de su camino en el torneo.

Posteriormente, el combinado nacional enfrentará a Venezuela el domingo 25 de enero a las 10:00, y a Bolivia el lunes 26 de enero, también a las 10:00, en partidos clave para la clasificación.

La cuarta fecha será jornada de descanso para la Selección Colombia, antes de cerrar la fase de grupos el jueves 29 de enero frente a Chile, a las 10:00, en un duelo que podría resultar determinante para el paso a las semifinales.