Nacional busca a un ex Selección Colombia para remplazar a Marino Hinestroza

Atlético Nacional ya se mueve en el mercado de fichajes para cubrir una baja sensible en su frente ofensivo, luego de alcanzar un acuerdo para la salida de Marino Hinestroza, quien continuará su carrera en Boca Juniors.

La negociación por Hinestroza se destrabó tras varias semanas de conversaciones, en las que el propio futbolista forzó su salida, dejando claro que su deseo era vestirse de Xeneize. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y el extremo cambiará de club en este mercado.

Lea también Gandolfi se destapó y contó la verdadera causa de su salida de Nacional

Ante este panorama, el cuadro verdolaga activó la búsqueda de un jugador que pueda asumir el rol que venía cumpliendo Marino, una pieza clave por velocidad, desequilibrio y profundidad en el último tramo del campo.

Si bien en la plantilla actual Nacional cuenta con Marlos Moreno y el recién incorporado Nicolás Rodríguez, la dirigencia considera que necesita un refuerzo de mayor recorrido y experiencia para competir en los retos de 2026.

Nacional busca el fichaje de Diego Valoyes

En ese contexto, fuentes cercanas al club han revelado que Atlético Nacional tiene en carpeta a Diego Valoyes, exfutbolista de la Selección Colombia, quien aparece como una de las principales alternativas para reforzar la banda.

Valoyes, de 29 años (nacido el 22 de septiembre de 1996), milita actualmente en Juárez FC de la Liga MX. Aunque en el último semestre estuvo alejado de las canchas por una lesión que lo marginó durante varios partidos, el jugador ya se encuentra recuperado y listo para volver a competir.

El cartagenero apenas disputó seis encuentros en el semestre anterior con el conjunto mexicano, en los que logró marcar un gol, cifras condicionadas por sus problemas físicos y la falta de continuidad.

Estadísticas de Diego Valoyes

En el balance general de su carrera profesional, Valoyes acumula 16.877 minutos en 260 partidos, con un registro de 35 goles y 29 asistencias, además de 39 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones, números que reflejan su intensidad y protagonismo en ataque.

Juárez es dueño de sus derechos deportivos y lo tiene tasado en una cifra cercana a los 4 millones de dólares, aunque desde Nacional no se descarta plantear una cesión con un cargo atractivo, fórmula que permitiría al club antioqueño reforzarse sin realizar una inversión total.

Trayectoria de Diego Valoyes

Cabe recordar que antes de llegar al fútbol mexicano, Diego Valoyes fue figura en Talleres de Córdoba y también pasó por La Equidad, además de haber vestido la camiseta de la Selección Colombia en ocho partidos —seis amistosos y dos por Eliminatorias al Mundial de Catar 2022—, donde aportó una asistencia.