Confirmada la selección que dirigirá Fernando Batista tras salir de Venezuela

El argentino Fernando Batista está muy cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de la Selección de Costa Rica, con la misión de encabezar un proceso que apunte al regreso del equipo al Mundial de 2030, luego de que los ticos no lograran clasificarse a la Copa del Mundo de 2026.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, confirmó que el Comité Ejecutivo ya eligió al nuevo entrenador tras una reunión reciente, aunque evitó revelar el nombre hasta que se firme el contrato correspondiente, algo que podría concretarse la próxima semana.

Lea también Champions League 2025-26: confirmados TODOS los clasificados a octavos de final

“Se escogió un entrenador que reúne todos los requisitos que estábamos buscando y creo que la elección es la mejor”, afirmó el directivo de la FCF, que apunta a llevar a la selección a lo más alto de Concacaf.

Los técnicos que fueron descartados por Costa Rica

Según medios deportivos costarricenses, el elegido es Batista, quien viene de dirigir a la Selección de Venezuela entre 2023 y 2025. En la terna final de candidatos también estuvieron el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, nombres que fueron evaluados dentro de un proceso de análisis profundo.

Maroto explicó que la Federación buscó referencias de los candidatos, entre ellas la del actual seleccionador de la Selección de Paraguay y exentrenador de Costa Rica, el argentino Gustavo Alfaro, quien conoce de cerca a Batista.

Además, las hojas de vida fueron objeto de un estudio detallado por parte del director deportivo Ronald González, quien entrevistó a los aspirantes antes de presentar un informe que derivó en la votación definitiva del Comité Ejecutivo.

Los primeros partidos de Batista como técnico de Costa Rica

El nuevo seleccionador iniciará su proceso con los amistosos ante la Selección de Jordania y la Selección de Irán, programados para el 27 y 31 de marzo en Amán, respectivamente.

Posteriormente, Costa Rica enfrentará a la Selección de Inglaterra el 10 de junio en Estados Unidos. La selección quedó sin entrenador en noviembre pasado tras la no renovación del contrato del mexicano Miguel Herrera, luego de no clasificar al equipo al Mundial de 2026.