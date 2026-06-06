Confirmadas las dos primeras selecciones clasificadas al Mundial

Inició una nueva fecha de la Liga de Naciones Femenina, justamente la octava jornada, y la cual fue definitiva para dictaminar cuáles serían las dos selecciones que se quedarían con los cupos directos rumbo a la Copa Mundial.

La fecha 8 era determinante para la Selección Colombia y la de Argentina, ya que si ambas llegaban a sacar un resultado positivo conseguirían su cupo directo al Mundial. Lograron su cometido y se convirtieron en los dos primeros equipos en instaurar su nombre en la competencia mundialista.

Colombia y Argentina clasificaron al Mundial 2027

Las selecciones de Argentina y Colombia se convirtieron en las primeras clasificadas de Sudamérica a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, luego de una destacada campaña en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

Ambos equipos aseguraron su presencia en la próxima cita orbital con una fecha de anticipación en la Liga de Naciones tras consolidarse en los primeros lugares de la tabla y marcar diferencias sobre el resto de selecciones del continente.

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Colombia logró sellar su clasificación gracias a la victoria 1-0 sobre Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El conjunto dirigido por Angelo Marsiglia aprovechó el apoyo de su afición y confirmó el gran momento que atraviesa el fútbol femenino colombiano gracias a la solitaria anotación de Gisela Robledo sobre los 14 minutos.

Por su parte, Argentina también confirmó su clasificación tras mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones durante gran parte de la competencia y rescatando un empate 1-1 frente a la Selección de Perú, en medio de un partido que parecía sin emociones al quedarse ambas escuadras con tan solo 10 jugadoras.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones

Colombia — 17 puntos Argentina — 15 puntos Venezuela — 11 puntos Ecuador — 11 puntos Paraguay — 10 puntos Chile — 10 puntos Perú — 8 puntos Uruguay — 5 puntos Bolivia — 1 punto

¿Cuándo inicia el Mundial?

La edición de 2027 mantendrá el formato de 32 selecciones que debutó en Australia y Nueva Zelanda 2023. El sistema de clasificación repartirá cupos entre todas las confederaciones, mientras que Brasil tendrá asegurada su participación como anfitrión.

La FIFA confirmó que el certamen se jugará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en una edición que reunirá a las 32 mejores selecciones del planeta, en donde justamente Colombia ya escribió su nombre, y que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la década.