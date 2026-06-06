Lorenzo rompió con todo: contó por qué James y Quintero no son titulares

Quedan oficialmente seis días para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial en la que todas las miradas están puestas sobre la Selección Colombia, la cual regresa a esta cita mundialista tras ocho años de ausencia.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo ha dado de qué hablar durante las eliminatorias y los compromisos amistosos, en especial por la plantilla de jugadores con la que cuenta para asumir el certamen y en donde hay figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, aunque para Néstor Lorenzo estos dos mediocampistas ya no tendrían tanto protagonismo.

Lorenzo habló sobre la ausencia de James y Quintero

La Selección Colombia comenzó su camino preparatorio rumbo a la Copa Mundial con varios contratiempos, entre ellos las derrotas ante dos potencias mundialistas, Croacia y Francia.

Estos encuentros le sirven al estratega argentino para ultimar detalles con respecto a la idea de juego que quiere implementar y los jugadores con los que debe contar para alcanzar los objetivos.

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James Rodríguez y Juan Fernando Quintero son dos de los jugadores "inamovibles" de la Selección Colombia, razón por la cual forman parte de los 26 convocados para ir al Mundial, pero según contó recientemente Néstor Lorenzo, también hay que acostumbrarse a estar sin ellos, por lo que habría tomado drásticas decisiones con respecto a lo que ocurrió contra Costa Rica.

"No nos tenemos que acostumbrar a ellos. Juanfer llegó al díaprevio y James se pensó que era mejor darle 45 minutos en el segundo tiempo, pero vamos a llevarlo así partido a partido, viendo la necesidad de cada rival. Son jugadores que abren partidos, que son importantes para el grupo y queremos que sean importantes para el Mundial".