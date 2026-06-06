Lorenzo lo reveló todo: ¿Por qué eligieron a Jordania como rival?

Quedan pocos días para que se viva la fiesta del Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Colombia se prepara con los últimos detalles para hacer una presentación más que digna en el certamen mundialista y, antes de ello, enfrentarán a Jordania en San Diego, California.

En esos duelos de preparación, la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo ya demostró una cara interesante en el duelo en Bogotá frente a Costa Rica que no irá al Mundial. La despedida en la capital fue un éxito con la victoria y con una fiesta que se vivió en el Estadio El Campín.

Colombia ya está en San Diego para el encuentro frente a Jordania antes de medirse con Uzbekistán el 17 de junio que será el punto de partida en la edición de Estados Unidos, Canadá y México. Los colombianos ya ultiman detalles mundialistas y esperan sacar un resultado ideal. Pero, ¿por qué eligieron a los jordanos?

NÉSTOR LORENZO Y LA RAZÓN DE LA ELECCIÓN DE JORDANIA COMO RIVAL

Quedan pocos días para ese encuentro frente a Jordania y este viernes 5 de junio, Néstor Lorenzo habló en la rueda de prensa previa acerca de los últimos detalles. De hecho, dejó claro por qué eligieron a esta selección antes de enfrentar a Uzbekistán.

Se trata nada más ni nada menos que por la necesidad de prepararse contra una selección parecida a Uzbekistán. Néstor Lorenzo afirmó que, “Jordania es una selección muy parecida tácticamente a Uzbekistán en cuanto a que juegan con línea de 5 con un 5-4-1 o un 5-3-2 como juega Uzbekistán. A veces representa además de la línea de tres en bloque medio”.

Posteriormente, indicó que no importa que sean parecidos, es cuestión de, “más que nada es prepararnos nosotros, más allá del rival si es parecido o no, son selecciones mundialistas y ha hecho buenos partidos. Lo que yo quiero es ver a Colombia más allá del rival cómo saber enfrentarlos y encontrar los caminos para llegar a la victoria. Ese es el desafío de este partido en particular”.

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