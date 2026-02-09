[Video] Deportistas colombianos venden empanadas para financiar su participación en torneos internacionales

Un grupo de deportistas de la Selección Colombia de karate protagoniza una escena que incomoda: salir a vender empanadas para poder reunir el dinero necesario que les permita representar al país en competencias internacionales del circuito Serie A, previstas para este año en España, México y Austria.

La situación fue visibilizada por la exfutbolista Nicole Regnier, quien publicó un video en redes sociales dialogando con los atletas y cuestionando de frente la falta de apoyo institucional para quienes, pese a ser seleccionados nacionales, deben autofinanciar su participación en torneos de alto nivel.

La denuncia de Nicole Regnier por recursos para deportistas

“Mientras en otros países los deportistas tienen vidas privilegiadas donde pueden vivir del deporte, nuestros deportistas tienen que salir a vender empanadas para poder ir a representarnos en mundiales y torneos internacionales”, afirmó Regnier, hoy una voz crítica frente al abandono que viven muchos atletas en Colombia.

Entre los casos expuestos aparece el de Angélica Ospina, medallista de bronce en la categoría de 50 kilogramos del karate en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, quien reconoció que no cuentan con respaldo económico para asistir a las competencias del circuito mundial.

“Estamos buscando apoyo para ir a torneos de Serie A del circuito mundial. La Federación Colombiana nos dice que esos torneos nos los tenemos que costear nosotros y estamos haciendo todo por conseguir apoyo económico”, expresó Ospina, dejando en evidencia una realidad que va más allá de una sola disciplina.

La Serie A 2026 comenzó el pasado 11 de enero en Georgia y tendrá paradas en La Coruña (España) en abril, México en julio y Austria en octubre, eventos que entregan puntos claves para el ranking mundial y que son determinantes en los procesos clasificatorios a grandes certámenes.

Otro de los deportistas afectados es Jacobo Mesa, quien aseguró que, pese a liderar el ranking nacional, no recibió apoyo para competir en el Campeonato Panamericano de Karate, disputado en Monterrey en octubre de 2025, una situación que refleja incoherencias difíciles de justificar.

Este caso se suma a las denuncias realizadas por otros atletas colombianos, incluidos los medallistas olímpicos Yeison López y Carlos Ramírez, quienes han advertido públicamente sobre la drástica reducción del presupuesto asignado al Ministerio del Deporte.

Para dimensionar el problema, en 2024 el presupuesto del Ministerio del Deporte fue de 1,36 billones de pesos, mientras que para 2026 está proyectado en apenas 310.000 millones, un recorte que pone en jaque procesos, sueños y carreras deportivas. Como advirtió el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano: “si no hay recursos, no hay resultados, no hay deporte”.