Envión anímico: así fue la goleada de Bolivia previo al repechaje contra Suriname

La selección de Bolivia vivió una auténtica fiesta futbolera ante su afición al derrotar 3-0 a Trinidad and Tobago en el estadio Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de Santa Cruz, en el último partido de preparación antes de disputar el repechaje rumbo a la Copa Mundo.

El primer golpe llegó al minuto 23, cuando el capitán Luis Haquín apareció en el área para conectar un centro y abrir el marcador. La anotación desató la celebración en las tribunas y confirmó el buen momento del equipo boliviano. Minutos después, al 37, el delantero Juan Godoy amplió la ventaja.

Óscar Villegas, defendió la base de jugadores con la que afrontará el decisivo repechaje rumbo a la Copa Mundial

Nava selló la goleada al inicio del segundo tiempo. Al minuto 51, el atacante culminó una rápida jugada colectiva tras una asistencia de Godoy, estableciendo el 3-0 definitivo y provocando una nueva ovación de los aficionados presentes en Santa Cruz.

Tras el tercer tanto, el entrenador Villegas aprovechó para realizar varias modificaciones y dar minutos a jóvenes futbolistas que vistieron por primera vez la camiseta de la selección.

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, defendió la base de jugadores con la que afrontará el decisivo repechaje rumbo a la Copa Mundial. Entre los nombres más experimentados sobresale el arquero Guillermo Viscarra, actualmente en Alianza Lima, así como el capitán y defensor Luis Haquín, quien juega en el Al-Tai de Arabia Saudita. También figura el lateral Lucas Macazaga, vinculado al CD Leganés de España.

Bolivia jugará el próximo 26 de marzo contra Suriname en Monterrey por el repechaje intercontinental

El técnico presentó una convocatoria de 28 futbolistas que integrarán la delegación para el torneo clasificatorio. En la lista destacan jugadores que han sido protagonistas en el proceso reciente, como el mediocampista Miguel Terceros, del Santos FC de Brasil, y Ramiro Vaca, quien milita en el Wydad Casablanca de Marruecos.

En ataque, una de las cartas de gol será el experimentado delantero Juan Godoy, de 33 años, quien atraviesa un buen momento con Always Ready tras sus actuaciones en el Torneo de Verano. Con esa base consolidada, la Verde buscará volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia.

Ahora, Bolivia se prepara para el duelo más importante de su proceso reciente. El próximo 26 de marzo enfrentará a Suriname en Monterrey por el repechaje intercontinental. Si logra avanzar, cinco días después deberá medirse con Iraq en busca del último boleto al Mundial.