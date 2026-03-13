Confirmado el cuarto equipo colombiano clasificado a fase de grupos de Libertadores

Independiente Medellín se convirtió en el cuarto equipo colombiano clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de superar este jueves la tercera fase previa del certamen continental.

El conjunto antioqueño selló su clasificación tras derrotar 2-1 a Juventud de Las Piedras en el estadio Estadio Atanasio Girardot, resultado que le permitió quedarse con la serie con un marcador global de 3-2.

En el compromiso de vuelta, el Poderoso se impuso con anotaciones de Hayen Palacios y Francisco Fydriszewski, quienes fueron determinantes para que el equipo dirigido por el cuerpo técnico rojo pudiera concretar el objetivo de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Con este resultado, el cuadro antioqueño aseguró su presencia en la fase de grupos del certamen continental, instancia en la que buscará ser protagonista frente a los principales clubes del continente.

Colombianos en fase de grupos de Copa Libertadores 2026

De esta manera, Independiente Medellín se suma a Independiente Santa Fe, Junior FC y Deportes Tolima como los equipos colombianos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

De cara al sorteo, el DIM tendrá una condición particular, ya que integrará el bombo 4, debido a que accedió al cuadro principal del torneo tras superar las fases previas del campeonato.

En esa misma situación se encuentra Deportes Tolima, por lo que ambos clubes colombianos compartirán ese bombo al momento de la distribución de los grupos del certamen continental.

¿Medellín puede ir al mismo grupo de Santa Fe o Junior?

Este escenario abre la posibilidad de que Independiente Medellín pueda compartir grupo con otro equipo colombiano, teniendo en cuenta que Santa Fe y Junior estarán ubicados en bombos diferentes.

¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo en Luque, sede de la CONMEBOL, donde quedará definido el camino de los equipos participantes en el torneo.