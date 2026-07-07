Confirmado el equipo en el que jugará Edwin Cardona

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, dejando como absoluto protagonista a Atlético Nacional, el cual está exportando varios jugadores, entre ellos varias jóvenes figuras.

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Recientemente se dio a conocer la salida de Dairon Asprilla, Juan Pablo 'Tatay' Torres, David Ospina y se habló sobre la de Edwin Cardona, quien estuvo bastante cerca de llenar a Universitario de Perú, pero la negociación finalmente se cayó, por lo que el 'verde paisa' habría decidido renovarlo hasta 2027.

Edwin Cardona se queda en Nacional

De acuerdo con información previa por parte de Felipe Sierra y en conjunto con Gustavo Peralta, periodista peruano, Edwin Cardona tiene dos opciones en su futuro. Por un lado, renovar su contrato que finaliza el 30 de junio de 2026, o salir con destino a Universitario de Deportes.

Universitario buscaba incorporar un jugador de experiencia internacional para afrontar la segunda parte de la temporada y la Copa Libertadores, por lo que el nombre del creativo apareció entre las principales opciones.

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Sin embargo, las negociaciones nunca llegaron a buen puerto y las diferencias económicas, sumadas al deseo del futbolista de permanecer en Nacional, terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto antioqueño.

Después de varias semanas de rumores que lo vinculaban con un posible fichaje por Universitario, el volante antioqueño continuará vistiendo la camiseta verdolaga tras alcanzar un acuerdo para renovar su contrato hasta junio de 2027.

¿Cómo le fue a Cardona en su última temporada con Nacional?

Edwin Cardona arribó a Atlético Nacional nuevamente tras un exitoso paso por América de Cali, y en su regreso hubo un vaivén de rendimiento, pero en la última temporada sus participaciones fueron de más a menos.

En el semestre de apertura, el volante de 33 años jugó se perdió los duelos previos de Copa Sudamericana por expulsión y en la liga local disputó 21 partidos, pero la mayoría de ellos desde la banca, sumando un total de 870 minutos dentro del terreno de juego, en los cuales se reportó con 4 goles y 3 asistencias.