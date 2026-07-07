[Video] Messi botó penal frente a Egipto y se está quedando sin Mundial

El duelo entre Argentina y Egipto comenzó de manera bastante movida, con un golpe certero por parte de la Selección de Egipto, la cual se encargó de abrir el marcador en a penas 15 minutos de compromiso.

Sin embargo, la escuadra comandada por Scaloni adelantó sus líneas y comenzó a presionar más, hasta el punto en el que consiguieron la chande de empatar desde el punto penal tras una falta dentro del área contra Julián Álvarez. El cobro se encargó de ejecutarlo Lionel Messi, pero el balón fue detenido por Mostafa Shobeir.

VIDEO: Messi erró penal que le complica la clasificación

Lionel Messi vivió uno de los momentos más inesperados del Mundial de 2026 durante el duelo de los octavos de final frente a Egipto. El capitán de la Selección Argentina desperdició un penalti al minuto 20 del compromiso, una acción que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

La oportunidad llegó después de una infracción dentro del área sobre Julián Álvarez, quien había recibido un pase filtrado y ya estaba solo para rematar. El árbitro no dudó en señalar el punto blanco y toda la responsabilidad recayó sobre Messi, el encargado habitual de ejecutar los penales con la Albiceleste.

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Sin embargo, el desenlace en esta nueva oportunidad también fue completamente distinto al esperado, ya que el arquero egipcio adivinó la dirección del remate para impedir el gol. La atajada desató la euforia de los jugadores africanos y de sus aficionados, mientras Messi mostraba su evidente frustración.

Aunque el penal errado marca uno de los momentos más comentados de los octavos de final, la historia del partido aún debe escribirse. Con más de una hora por disputarse, Argentina confía en la calidad de su capitán para revertir la situación y mantener vivo el sueño de defender el título mundial, mientras Messi buscaba dejar atrás el fallo y volver a convertirse en el hombre decisivo de la Albiceleste.

¿Contra quien jugará los cuartos de final el ganador de Argentina vs Egipto?

En este momento es la Selección de Egipto la que se está quedando con uno de los cupos a los cuartos de final, aunque todavía hay bastante tiempo por recorrer.

Sin embargo, el ganador de esta llave jugará el sábado 11 de julio, en el Estadio Kansas City frente al ganador del encuentro entre Colombia y Suiza.

Partidos de cuartos de final del Mundial definidos

Jueves 9 de julio – 3:00 p. m.

Francia vs. Marruecos

Viernes 10 de julio – 2:00 p. m.

España vs. Bélgica

Sábado 11 de julio – 4:00 p. m.