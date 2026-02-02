Confirmado el equipo en el que jugará Edwuin Cetré

Edwuin Cetré vuelve a ser el centro de atención en el mercado de fichajes del fútbol sudamericano, ya que durante todo el mes de enero se había venido hablando sobre su salida de Estudiantes de La Plata para probar suerte en el fútbol de Brasil con la camiseta de Paranaense, pero el fichaje se habría caído inesperadamente.

Cuando todo parecía que iba encaminado a que Cetré se convirtiera en el jugador colombiano #30 en militar en la presente edición del Brasileirao, Estudiantes dio a conocer por medio de sus redes sociales que las negociaciones habrían llegado a su fin con Paranaense debido a "divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones".

Este será el nuevo equipo de Cetré en 2026

A pesar de las negociaciones previas que se venían haciendo entre argentinos y brasileños por el traspaso del extremo de 28 años, todo parece indicar que Cetré continuará su camino representando la camiseta de Estudiantes a lo largo del presente año, ya que todavía mantiene contrato vigente hasta diciembre.

El millonario negocio que se estaba pactando entre Estudiantes y Paranaense estaba rondando alrededor de una cifra cercana a los 4 millones de dólares, monto que representaba una venta importante para Estudiantes de La Plata y que terminaría beneficiando también a Independiente Medellín, escuadra que todavía mantiene un porcentaje de sus derechos deportivos.

Todo parecía encaminado a que pronto firmaría con Paranaense, el jugador ya habría viajado a Brasil, se realizó los respectivos exámenes médicos, pero diferencias entre los clubes en la etapa final de la negociación terminaron frenando el traspaso y dándole un tiquete de regreso a Argentina.

El 'poderoso de la montaña' con la caída de este traspaso también se vio golpeado económicamente, ya que habría perdido alrededor de 2.5 millones de dólares.

¿Cuándo volvería a jugar Cetré con Estudiantes?

Tras su triste regreso a Argentina, Edwuin Cetré podría volver a sumar minutos dentro del terreno de juego en el compromiso de la liga local que jugarían en condición de local contra Deportivo Riestra sobre las 17:15 hora Colombia el 9 de febrero.