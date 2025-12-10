Confirmado el Inter Miami vs Atlético Nacional: estadio, fecha, horario y boletería

Atlético Nacional confirmó este miércoles 10 de diciembre el esperado amistoso internacional frente al Inter Miami, un duelo de exhibición que venía gestionándose desde hace varias semanas y que ahora es oficial. Desde el club antioqueño se conoció que ya están cerrados los detalles principales del evento.

Lea también Nacional iría por histórico jugador de la Selección Colombia para el otro semestre

Fecha del partido Nacional vs Inter Miami

El partido se disputará el sábado 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, en horario aún por confirmar, aunque la intención inicial es jugarlo en la noche para favorecer la asistencia y la transmisión.

La boletería estará disponible a través del portal tribunaverde.com, donde en los próximos días se publicarán los precios oficiales de las entradas y los puntos digitales habilitados para la compra.

Por ahora, también se desconoce si este amistoso hará parte de los abonos que Nacional pondrá a la venta a finales de diciembre, algo que la dirigencia del club estudia antes de comunicarlo formalmente.

¿Lionel Messi jugará el amistoso Inter Miami vs Atlético Nacional?

Una de las grandes novedades es que el argentino Lionel Messi sí estará presente en este compromiso en Medellín, lo que anticipa un lleno en el Atanasio y un evento de alto impacto mediático.

Este encuentro se perfila como uno de los primeros grandes eventos futbolísticos del año en Colombia y una oportunidad para que Nacional mida su plantilla ante una de las franquicias más mediáticas de la MLS.

Lea también Primera decisión de Nacional tras quedar eliminado de la Liga BetPlay 2025-II

Todo indica que, para la fecha del amistoso, la Liga BetPlay ya estará en curso, por lo que el club antioqueño podría solicitar el aplazamiento del partido correspondiente a esa jornada.

Con esta confirmación, Atlético Nacional se prepara para un inicio de año cargado de actividad y con un espectáculo internacional que promete atraer a miles de hinchas.