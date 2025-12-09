Primera decisión de Nacional tras quedar eliminado de la Liga BetPlay 2025-II

Atlético Nacional comenzó a mover sus fichas tras la eliminación en la Liga BetPlay 2025-II, y la primera decisión tiene que ver con la búsqueda de un nuevo director técnico. Una vez termine el año, Diego Arias dejará de ser interino, por lo que el club ya reactivó formalmente el proceso para elegir al entrenador que liderará el proyecto 2026.

Arias asumió el cargo de manera provisional después de la salida de Javier Gandolfi, cumpliendo con la tarea de cerrar el semestre y competir en los torneos pendientes mientras la dirigencia evaluaba alternativas.

¿Quién será el nuevo técnico de Atlético Nacional?

Con el nuevo panorama, la primera opción vuelve a ser Reinaldo Rueda, cuyo nombre ha estado sobre la mesa desde el primer día tras la salida de Gandolfi. La dirigencia verdolaga considera al vallecaucano como el candidato ideal para encabezar la reconstrucción deportiva.

El interés no es nuevo. De hecho, como informó el periodista Felipe Sierra, Rueda es “la gran prioridad” del club, existe consenso interno sobre su perfil y lo económico no sería un obstáculo. Todo dependerá de la decisión personal del entrenador.

Copa BetPlay: fechas de la final Nacional vs Medellín

Mientras se define el futuro del banquillo, Nacional mantiene el foco en la final de la Copa BetPlay 2025, serie que disputará ante Independiente Medellín, con partidos programados para el sábado 13 y el miércoles 17 de diciembre.

La idea de fondo es estabilizar el proyecto deportivo. La dirigencia quiere que Diego Arias continúe en el club, posiblemente como asistente técnico u ocupando otro rol en la estructura.

Rueda, de 68 años, conoce profundamente el entorno verdolaga. Dirigió al equipo entre 2015 y 2017 y se convirtió en uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del club.

Palmarés de Reinaldo Rueda en Atlético Nacional

Su palmarés con Nacional incluye dos ligas, una Superliga, una Copa Colombia, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, logros que explican por qué su nombre vuelve a ser prioridad para la institución.