Un jugador saldrá de Santa Fe y será anunciado por Águilas Doradas

Independiente Santa Fe definió en las últimas horas la salida de Jhon Meléndez, quien continuará su carrera en Águilas Doradas en condición de préstamo hasta diciembre de 2026.

Luego de varias semanas en las que el club capitalino le buscó una alternativa para sumar continuidad, se logró cerrar el acuerdo con el equipo antioqueño, que recibirá al futbolista cartagenero con el objetivo de reforzar su plantel en varias posiciones.

Antes de concretarse la cesión a Águilas Doradas, Santa Fe sostuvo conversaciones con Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto, sin embargo, los diálogos no prosperaron y las negociaciones no llegaron a buen término.

Jhon Meléndez, nuevo jugador de Águilas Doradas

Meléndez, de 23 años, es un futbolista polifuncional, quien puede desempeñarse como lateral derecho, interior o extremo, una condición que fue valorada por el cuerpo técnico del conjunto antioqueño.

El futbolista llegó a Independiente Santa Fe en julio de 2023, procedente de Fortaleza CEIF, inicialmente en calidad de préstamo. Posteriormente, el Rojo adquirió sus derechos deportivos con la expectativa de consolidarlo dentro del proyecto.

No obstante, el cartagenero nunca logró afianzarse como titular, aunque sí hizo parte de la plantilla que consiguió el título de la Liga BetPlay 2025-I, aportando cuando entró desde el banquillo.

Durante la temporada 2025, Jhon Meléndez disputó un total de 1.671 minutos repartidos en 36 partidos oficiales con la camiseta de Santa Fe, reflejando una participación constante dentro de la rotación del equipo.

En ese lapso, el jugador recibió seis tarjetas amarillas y una roja, sin registrar goles ni asistencias, cifras que marcaron su paso estadístico por el club bogotano.

Con este movimiento, Santa Fe busca que el futbolista tenga mayor continuidad y protagonismo, mientras que Águilas Doradas suma una alternativa joven y versátil de cara a sus retos deportivos hasta finales de 2026.

¿Mateo Puerta a Santa Fe?

Es pertinente tener en cuenta que Santa Fe y Águilas Doradas ya llegaron a un acuerdo para la cesión de Mateo Puerta desde el cuadro antioqueño al bogotano, sin embargo, esta operación es independiente de la de Meléndez.