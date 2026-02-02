Sudamericano Femenino sub 20: dónde y cómo ver a la Selección Colombia

La Selección Colombia se alista para disputar el Sudamericano Femenino Sub-20, certamen que se llevará a cabo en Paraguay entre el 4 y el 28 de febrero de 2026 y que será clave en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

El torneo tendrá un valor especial, ya que funcionará como Eliminatoria para las selecciones Conmebol, otorgando cuatro cupos al Mundial Femenino Sub-20, que se disputará en septiembre en Polonia.

Lea también Convocatoria oficial de la Selección Colomba Femenina sub 20 para el Sudamericano

Grupos del Sudamericano Femenino sub 20

Colombia integrará el grupo A de la competición, zona en la que enfrentará a las selecciones de Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay, en una fase inicial que exigirá regularidad para avanzar a las semifinales.

Por su parte, el grupo B estará conformado por Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, concentrando a varias de las potencias históricas del fútbol femenino sudamericano.

En cuanto al calendario, la Selección Colombia descansará en la primera fecha del campeonato y posteriormente iniciará su camino el 6 de febrero frente a Chile, en lo que será su debut oficial en el certamen.

La Tricolor continuará su participación enfrentando a Venezuela el 8 de febrero, luego a Uruguay el 10 de febrero, y cerrará la fase de grupos ante la selección anfitriona, Paraguay, el 12 de febrero.

¿Qué canal transmite los partidos del Sudamericano Femenino sub 20?

Los aficionados podrán seguir todos los partidos de la Selección Colombia a través de la señal de la App del Canal RCN, que transmitirá los compromisos del combinado nacional durante el Sudamericano.

De esta manera, Colombia afronta un nuevo reto continental con la mira puesta en clasificar al Mundial Sub-20, torneo en el que también aspira a ser una de las grandes animadoras.