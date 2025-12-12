Millonarios le hizo una propuesta a un lateral: "El jugador no aceptó"

Millonarios sigue enfocado en la planificación de su plantilla de cara a la temporada 2026, con movimientos tanto en llegadas como en salidas dentro del plantel profesional.

En ese proceso, la dirigencia del club trabaja en la depuración del grupo, y uno de los nombres que aparece en la carpeta de posibles salidas es el del lateral izquierdo Nicolás Giraldo.

El defensor, de 32 años, ha tenido poca participación durante el 2025,situación que llevó al club a evaluar su continuidad de cara al próximo año.

Según informó el periodista Cristian Pinzón, Millonarios analizó la posibilidad de rescindir el contrato del jugador, pero la propuesta no fue aceptada por el futbolista.

Este escenario podría dificultar la llegada de un nuevo lateral izquierdo, una de las posiciones que el cuerpo técnico busca reforzar para la siguiente temporada.

Aun así, en el club no descartan ceder a Giraldo a otro equipo, lo que abriría la puerta para fichar un nuevo jugador por la banda izquierda.

Mientras se define esa situación, Millonarios continúa avanzando en el mercado de pases con algunos movimientos ya concretados.

Fichajes confirmados de Millonarios para 2026

De momento, los refuerzos confirmados para 2026 son Carlos Darwin Quintero y Mateo García, y en los próximos días se espera la oficialización del extremo Julián Angulo.