Confirmado el nuevo equipo de Jader Valencia en la Liga BetPlay

El mercado de fichajes en la Liga BetPlay no ha llegado a su fin y los movimientos se siguen llevando a cabo, dejando como uno de los últimos protagonistas a Jader Valencia, el delantero que finalmente tendría nuevo equipo para seguir extendiendo su cuenta goleadora.

El delantero de 26 años, tras su salida de Independiente Medellín, había rondado por la carpeta de fichajes de varios equipos, pero fue finalmente Deportes Tolima el club que se quedó con los derechos deportivos de Valencia.

Lea también América anota gol olímpico y suma victoria en la Liga BetPlay

Tolima hizo la presentación oficial de Jader Valencia

El vínculo de Jader Valencia con el 'poderoso de la montaña' llegó a su fin en la temporada de clausura 2025. Inició el presente semestre de apertura sin ritmo y buscando equipo, pero la espera fue bastante larga.

Uno de los principales candidatos para fichar a Valencia era Santa Fe, el cual lo conoce muy bien tras su pasado en Millonarios, pero finalmente la oferta se habría caído y el cuadro 'cardenal' optó por otros delanteros como Nahuel Bustos y Edwin Mosquera.

Lea también Millonarios confirmó la lesión de uno de sus titulares

Nuevamente quedó en suspenso el futuro del 'amuleto' en el FPC, hasta que apareció Deportes Tolima. Lucas González, le dio el voto de confianza al joven delantero y el cuadro 'vinotinto y oro' lo confirmó a través de sus redes sociales.

Jader Valencia llega a Tolima con un contrato de un año, jugará hasta diciembre de 2026 con una posible extensión.

En otras noticias: ¿Hay cupo para Borja en la Selección Colombia?

¿Cómo le fue a Jader Valencia en Medellín?

Tras su salida de Millonarios, Jader Valencia llegó a Medellín con el objetivo de sumar más minutos y goles, pero no alcanzó el objetivo, ya que sumó 18 partidos, más de 600 minutos dentro del terreno de juego en donde no pudo reportarse con gol o asistencia.