América anota gol olímpico y suma victoria en la Liga BetPlay

Arrancó de gran manera una nueva temporada en el Fútbol Profesional Colombiano, en donde el mercado de fichajes está a punto de cerrar, se han hecho varios movimientos importantes y ahora se comienzan a celebrar los goles de lo clubes, en especial los de América de Cali.

El cuadro 'escarlata' pasa por uno de sus mejores momentos, el equipo de David González se ha mostrado bastante sólido y ha sumado importantes resultados, pero el equipo que comanda Andrés Usme no se queda atrás, ya que debutó en la Liga BetPlay Femenina con victoria y con un golazo olímpico protagonizado por Catalina Usme.

Catalina Usme anotó gol olímpico en la victoria de América

Inició la décima edición de la Liga BetPlay Femenina, con un formato diferente y la participación de 16 equipos, en donde justamente está América de Cali, uno de los clubes con mejor participación histórica en la competencia tras ser bicampeón y también potencial candidato a salir campeón.

La 'mechita' inició un nuevo recorrido en la competencia de la mano de dos grandes exponentes del fútbol femenino, tal como lo son Catalina Usme y su hermano, quien es entrenador del equipo, Andrés Usme, quienes regresaron tras su paso en el extranjero y llegaron pisando fuerte a la competencia colombiana con una contundente victoria en el debut.

América de Cali debutó con triunfo y goleada 3-0 frente a Junior de Barranquilla en condición de local. Con este importante resultado, el equipo de Usme se ubica en la primera casilla con tres unidades, pero esta no es la única celebración que trajo consigo la victoria, ya que Catalina Usme también regresó dándoles una alegría a los fanáticos con un golazo olímpico.

Este es el segundo gol olímpico de Catalina Usme con la camiseta de América, ya que anteriormente le había marcado a Orsomarso, el 9 de Marzo de 2018. Además es su anotación 67 por Liga BetPlay y la 78 desde que arribó al club.

Próximo rival de América en la Liga BetPlay

El siguiente reto de América tras el regreso de Andrés y Catalina Usme, será en condición de visitante cuando se mida ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante por el marco de la fecha 2 con horario aún por definir.