Confirmado el resultado del partido Medellín vs Flamengo por Copa Libertadores

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Conmebol Libertadores 2026 habría quedado oficialmente con marcador de 0-3 a favor del conjunto brasileño tras la cancelación del compromiso.

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Aunque la decisión definitiva todavía no ha sido publicada formalmente por la Conmebol, todo apunta a que ese será el resultado decretado por el organismo sudamericano luego de los incidentes ocurridos este jueves 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot.

Cabe recordar que el encuentro apenas alcanzó a disputarse durante dos minutos antes de ser detenido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, debido a disturbios protagonizados por aficionados del Medellín.

Los hechos incluyeron cánticos contra la dirigencia y los jugadores, lanzamiento de objetos al terreno de juego y uso de pólvora dentro del estadio, situaciones que obligaron a enviar a ambos equipos nuevamente a los camerinos.

Posteriormente, la Conmebol informó que el compromiso quedaba cancelado, un término que implica que el partido no será reanudado ni reprogramado, por lo que se espera la adjudicación de los puntos a Flamengo.

¿Por qué se determina que Flamengo le gane 3-0 a Medellín?

En este tipo de situaciones, lo habitual es que el organismo disciplinario otorgue la victoria 3-0 al equipo visitante cuando considera que no existieron garantías para continuar el espectáculo deportivo.

Tabla de posiciones del grupo A de Libertadores tras DIM vs Flamengo

De confirmarse oficialmente ese resultado, la tabla de posiciones del grupo A quedaría con Flamengo como líder sólido con 10 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con seis unidades, Independiente Medellín permanecería tercero con cuatro puntos, mientras que Cusco FC seguiría en la última posición con apenas una unidad.

Ahora, además de la pérdida prácticamente segura de los puntos, el conjunto antioqueño también espera la oficialización de las sanciones disciplinarias por parte de Conmebol, las cuales podrían incluir fuertes multas económicas, suspensión de plaza e incluso restricciones para futuros compromisos internacionales en el Atanasio Girardot.