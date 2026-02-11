Confirmado el rival de Deportes Tolima en segunda fase previa de Copa Libertadores

Ya se conoce el rival de Deportes Tolima en la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores 2026, instancia a la que el conjunto pijao accedió de manera directa por disposición del reglamento del torneo.

La Conmebol determina que ningún club de Brasil, Argentina, Colombia ni Chile debe disputar la primera fase previa, razón por la cual Tolima esperaba rival desde la ronda inicial del certamen continental.

De acuerdo con el sorteo realizado previamente, se estableció que el adversario del equipo de Ibagué saldría del cruce entre Deportivo Táchira y The Strongest, serie correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores.

Dicha llave fue, además, la primera en resolverse dentro de la ronda inicial. En el partido de ida, disputado en Bolivia, The Strongest se impuso 2-1, sacando una ventaja mínima de cara a la definición.

La vuelta se jugó este martes 10 de febrero en Venezuela, donde Deportivo Táchira ganó 1-0, igualando la serie en el marcador global y forzando la definición desde el punto penalti.

En la tanda de penales, el conjunto venezolano fue más efectivo y se impuso 5-3, sellando así su clasificación a la segunda fase previa del torneo continental.

Tolima vs Táchira en fase 2 de Copa Libertadores

De esta manera, quedó confirmado que Deportivo Táchira será el rival de Deportes Tolima en la siguiente ronda de la Copa Conmebol Libertadores 2026, en una llave que promete alta exigencia para ambos equipos.

El partido de ida entre Táchira y Tolima se disputará el jueves 19 de febrero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, mientras que la vuelta quedó programada para el jueves 26 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Rival de Tolima o Táchira en fase 3 de Libertadores

Posteriormente, en la tercera fase previa, el ganador de esta serie deberá enfrentar al vencedor de la llave entre O’Higgins de Chile y Bahía de Brasil, cruce que definirá uno de los cupos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.