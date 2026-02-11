Se caería la llegada de Edwuin Cetré a Boca Juniors, ¿por qué?

El futuro del futbolista colombiano Edwuin Cetré habría dado un giro inesperado, luego de que se conociera que finalmente no llegaría a Boca Juniors, pese a que el traspaso parecía encaminado en las últimas horas.

De acuerdo con la información conocida, todo estaba adelantado entre Estudiantes de La Plata y Boca, así como con el entorno del jugador, para concretar la transferencia del atacante al conjunto xeneize.

Sin embargo, un inconveniente de último momento habría frenado la operación cuando parecía cuestión de tiempo para hacerse oficial el fichaje del colombiano por uno de los clubes más grandes del continente.

¿Por qué Cetré no llegaría a Boca Juniors?

Según versiones recogidas desde Argentina, Edwuin Cetré no habría superado las revisiones médicas realizadas por Boca Juniors, situación que terminó siendo determinante para que el club desistiera de cerrar la negociación.

¿Cuánto pagaría Boca Juniors por Edwuin Cetré?

Inicialmente, la dirigencia de Boca estaba dispuesta a pagar cerca de 5 millones de dólares por el pase del futbolista, cifra que había sido bien recibida por Estudiantes, pero que finalmente no se traducirá en el traspaso.

Ante este escenario, el fichaje no se efectuaría, y el jugador de 28 años continuaría ligado al equipo de La Plata, donde seguirá defendiendo los intereses del Pincharrata en la presente temporada.

¿Por qué Cetré no llegó a Paranaense?

Este no es el primer intento fallido de Cetré por dar el salto en el mercado internacional en las últimas semanas. Hace poco, el colombiano tuvo un acercamiento con Athletico Paranaense, club que incluso lo recibió en Brasil.

En aquel momento, el fichaje tampoco se concretó. Inicialmente se habló de inconsistencias médicas, aunque posteriormente trascendió que el negocio se cayó por un cambio en las condiciones pactadas para la transferencia.

Así, Edwuin Cetré seguirá en Estudiantes de La Plata, a la espera de una nueva oportunidad en el mercado, mientras Boca Juniors deberá replantear sus opciones para reforzar el frente de ataque tras este frustrado intento de contratación.