Confirmado el rival de Independiente Medellín en tercera fase previa de Copa Libertadores

Este jueves 26 de febrero se efectuaron los últimos cruces de la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores. En consecuencia, ya están listas las llaves para la próxima ronda, donde habrá presencia colombiana.

Pues Independiente Medellín se enfrentará a Juventud de Las Piedras en la tercera fase previa de la Copa Libertadores, la última antes de la fase de grupos.

Lea también El millonario premio que ganó Medellín tras clasificar a Fase III de Copa Libertadores

Y es que el DIM, que eliminó -sufriendo- a Liverpool, fue uno de los primeros clubes en asegurarse en la próxima instancia, pero debía esperar por su rival, el cual se definió este jueves y salió de la llave entre Juventud de Las Piedras y Guaraní.

En la ida, en Uruguay, se firmó un empate 0-0, y todo apuntaba a que Guaraní avanzaría a la próxima ronda del certamen continental. No obstante, hubo un 'batacazo' este jueves en Asunción.

Pues bien, en el Defensores del Chaco, aprovechando una expulsión al equipo local, Juventud se impuso 2-1 a Guaraní en la última jugada del partido, y avanzó a la tercera fase del máximo torneo de clubes del continente.

Medellín vs Juventud de Las Piedras: fechas y localías

Así, Independiente Medellín se enfrentará a Juventud de Las Piedras por al tercera fase previa de la Copa Libertadores, iniciando en Uruguay y cerrando en Colombia.

Las localías se definen debido a la posición de los clubes en el ranking Conmebol, y allí está mejor ubicado el cuadro colombiano, por lo que cerrará la serie en casa.

Lea también Champions League 2025-26: confirmados TODOS los clasificados a octavos de final

La ida será en la primera semana de marzo (3, 4 o 5) en Parque Viera (Alfredo Víctor Viera), mientras que la vuelta será durante la segunda semana del mes (10, 11 o 12) en el Atanasio Girardot.

Si bien Juventud no ejerce de local en Montevideo sino en Las Piedras, tuvo que trasladarse de ciudad para la Libertadores debido a las condiciones de aforo que impone la Conmebol.

El ganador de la serie irá a fase de grupos de Copa Libertadores, y el perdedor disputará la Copa Sudamericana.