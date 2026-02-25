El millonario premio que ganó Medellín tras clasificar a Fase III de Copa Libertadores

Se jugaron las vueltas de la Copa Libertadores en la Fase II que es el punto de partida para los equipos colombianos en busca de sellar la clasificación, primero, para la tercera instancia y luego para la fase de grupos. Medellín tuvo su turno ante Liverpool de Uruguay y dio un golpe.

Los resultados no acompañan al Medellín en la Liga BetPlay, pero en la Copa Libertadores parece ser a otro precio después de que arrancaran la competencia en condición de visitante frente a Liverpool de Uruguay con una victoria justa de 1-2 pensando en la vuelta.

En el Atanasio Girardot, Medellín sigue demostrando que le queda difícil sacar los resultados en condición de local. 15,000 espectadores se acercaron para darle la confianza a la institución. Un empate sin goles que le dio la clasificación al equipo colombiano gracias a lo hecho en Uruguay. Más allá del paso a la tercera fase, el club se hace con un botín económico atractivo.

EL MILLONARIO PREMIO ECONÓMICO QUE GANÓ EL MEDELLÍN TRAS CLASIFICAR A LA FASE III DE COPA LIBERTADORES

La igualdad sin goles y el resultado que dejaron en Uruguay con anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios fue suficiente para que sellaran el paso a la siguiente fase. Enfrentarán a Guaraní o a Juventud las Piedras en esta instancia que puede darles un gran sustento económico clasificando a la fase de grupos.

El punto de partida para hacerse con ese botín económico importante fue sobrepasar el reto de enfrentar al Liverpool de Uruguay. Esta clasificación del equipo de Giuliano Tiberti (quien ofició en la raya por la expulsión de Alejandro Restrepo) le permitió hacerse con un valor de 600,000 dólares que no vienen para nada mal. Además, eso se suma con la participación en la Fase II que daba 500,000 dólares.

Ese dinero se podría sumar a otro millonario valor en la tercera fase. En caso de poder sobrepasar la llave que todavía no conoce rival entre Guaraní o Juventud, otro equipo uruguayo en el camino sería un atractivo de más. Medellín se podría hacer con 3 millones de dólares, una cifra ideal para pensar en el mercado de fichajes en diciembre o en sobre guardar un sustento importante para mantener a la institución.

En la fase de grupos de la Copa Libertadores, cada victoria podría darle 330,000 dólares adicionales y pasar a los octavos de final le daría 1'250.000 dólares que se adicionarían con todo lo que ha ganado. Sin duda alguna, una suma para nada mal en un equipo colombiano.

Medellín ya aseguró, por lo menos, seguir en Copa Libertadores o bajar a la Copa Sudamericana si pierde en esta Fase III. La fase de grupos de la Sudamericana también le daría un buen sustento económico. Esta instancia le permitiría ganar 900,000 dólares.